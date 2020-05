Om een eind te maken aan de onduidelijkheid over bijeenkomsten die dinsdag na de aankondiging van de versoepeling van coronamaatregelen is ontstaan, verduidelijkte premier Mark Rutte woensdag dat het vanaf 1 juni is toegestaan om met meer dan twee anderen samen te komen.

"Iedereen houdt zich dan wel aan de 1,5 meter afstand. Alle andere beperkingen zijn eraf", zei Rutte na afloop van de ministerraad, die in verband met Hemelvaart woensdag plaatsvond.

Dit betekent dat het weer is toegestaan om met meer dan drie personen naar het park te gaan. Ook examenfeestjes zijn toegestaan, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. "En bij overlast wordt er gehandhaafd", voegde de premier eraan toe.

Wordt het op sommige plekken te druk, dan kan de gemeente ingrijpen en bijvoorbeeld straten afsluiten, zoals afgelopen weekend in de Leidse Haarlemmerstraat is gebeurd.

Straatfeesten en andere evenementen blijven verboden. Wat betreft samenkomsten thuis gelden er wel verruimingen per 1 juni. Dan mogen er meer dan drie personen ontvangen worden. De 1,5 meter afstand blijft ook dan gelden. Tot 1 juni blijft het advies om niet meer dan drie mensen thuis te ontvangen, al zal er geen sprake zijn van handhaving achter de deur. Bij overlast kan er wel worden opgetreden.

Verwarring tijdens persconferentie

Na de persconferentie van dinsdag ontstond onduidelijkheid, omdat de premier de suggestie leek te wekken dat samenkomsten met met vier personen nu al zijn toegestaan.

Tot 1 juni geldt echter dat geplande samenkomsten vanaf drie personen verboden zijn. Groepen die zich niet aan de 1,5 meter afstand houden, krijgen een boete. Volwassenen kunnen een boete van 390 euro krijgen en kinderen een boete van 95 euro.

Organisatoren van bijeenkomsten of evenementen krijgen een boete van 4.350 euro bij overtreding van de regels.

