Met iedere versoepeling van de coronamaatregelen moet er rekening mee gehouden worden dat het coronavirus nieuwe groepen treft, zei RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Met de introductie van een dashboard en de uitbreiding en intensivering van het testbeleid wordt gehoopt nieuwe brandhaarden tijdig te doven. Van Dissel waarschuwde echter ook voor onzekerheden: "Niemand weet waar we precies naartoe gaan."

Het kabinet kondigde dinsdag aan dat de coronamaatregelen per 1 juni verder versoepeld kunnen worden. Volgens premier Mark Rutte is het verantwoord de teugels te vieren, omdat het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care de afgelopen tijd is afgenomen.

Om nieuwe uitbraken tijdig te kunnen bestrijden, wil het kabinet door intensiever te testen en traceren voorkomen dat er nieuwe besmettingshaarden ontstaan die vervolgens tot een nieuwe piek op de ic's leiden.

In de briefing ging Van Dissel in op de onderbouwing van de experts van het Outbreak Management Team, de adviseurs van het kabinet in de coronacrisis. Hij wees erop dat de nieuwe stap gepaard gaat met onzekerheden en risico's. "We kijken in een kristallen bol", zei hij. Tegelijkertijd vindt hij de stap verantwoord, omdat het doel is om het virus zo beheersbaar mogelijk te houden.

Met de komst van een dashboard moet er beter zicht komen op risicogebieden. In dat dashboard worden data over de ziekenhuisopnames en ic-opnames, maar ook testresultaten opgenomen, net als de uitkomsten van onderzoeken naar in hoeverre mensen zich aan de socialdistancingregels houden en verplaatsingspatronen op basis van locatiegegevens van telefoons.

Systeem is kwetsbaar, nieuwe piek niet uitgesloten

Van Dissel wijst er wel op dat het systeem kwetsbaar is. Bij een geleidelijke stijging van het aantal besmettingen is het mogelijk om tijdig in te grijpen, maar een nieuwe piek op de ic's is niet uitgesloten.

Het testen en traceren lijkt dan ook een belangrijke rol te spelen. Het kabinet stapte onlangs af van het restrictieve testbeleid en wil per 1 juni iedereen met coronaklachten testen.

Op de vraag van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber of het testen per 1 juni gaat lukken en of voldaan is aan alle voorwaarden die aan versoepeling gesteld zijn, zei Van Dissel dat er niet gewacht kan worden op 100 procent zekerheid. "Al gaande moeten we leren, we kunnen niet alles voorspellen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.