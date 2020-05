Huisartsen verwijzen meer patiënten door naar de ggz, zo melden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbos-instituut in een woensdag verschenen rapport over de opstart. Na de corona-uitbraak in Nederland daalde het aantal verwijzingen sterk, maar inmiddels trekt dit weer aan.

Sinds half maart ging het om 49.000 minder verwijzingen in vergelijking met eerdere jaren, zo wordt gesteld in het rapport.

Het aantal urgente verwijzingen, bijvoorbeeld voor mensen met een psychose, daalde het minst. "De verwijzingen voor minder acute zorgvragen zijn wel over de hele linie in dezelfde mate afgenomen."

Nu blijkt dat het aantal verwijzingen weer toeneemt. Het aantal is echter nog niet "op hetzelfde niveau" als eerdere jaren. Het is niet bekend welk effect de coronamaatregelen op de wachttijden hebben.

Ook in de ziekenhuiszorg nam het aantal verwijzingen af, zo bleek eerder al. De NZa meldt dat het gaat om 690.000 minder verwijzingen dan gebruikelijk. "Bij alle specialismen stijgt het aantal verwijzingen inmiddels weer. Het aantal spoedverwijzingen is sinds vorige week weer bijna terug op het niveau van voor de crisis."