Brazilië heeft dinsdag (lokale tijd) meer dan 1.179 sterfgevallen geregistreerd als gevolg van het coronavirus, meldt het Braziliaanse ministerie van Gezondheid. Het is het grootste aantal sterfgevallen in een dag tijd tot nu toe.

In totaal zijn er nu 17.971 mensen overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus in Brazilië. Alleen al in de staat Sao Paulo werden er dinsdag 324 doden gerapporteerd.

Ook het aantal nieuwe bevestigde besmettingen is het hoogste aantal sinds het virus in februari uitbrak in Brazilië. Dinsdag werden er 17.408 nieuwe besmettingen bevestigd. In totaal zijn er nu 271.628 vastgestelde besmettingen in het land.

Sinds maandag hebben volgens Johns Hopkins University in de Amerikaanse stad Baltimore wereldwijd alleen de Verenigde Staten (VS) en Rusland nog meer besmettingsgevallen. Er zijn wereldwijd vijf landen waar op dit moment meer overlijdensgevallen bekend zijn: De VS, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Frankrijk. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zich altijd verzet tegen de coronamaatregelen in het land, omdat deze de economie schaden.

'malariamiddel als middel tegen virus'

Naar verwachting kondigt het Braziliaanse ministerie van Gezondheid woensdag nieuwe richtlijnen aan voor het gebruik van het medicijn chloroquine als geneesmiddel tegen het coronavirus. Vrijdag stapte de minister van Gezondheid Nelson Teich op, omdat hij de nieuwe richtlijnen niet wilde ondertekenen. De interim-minister Eduardo Pazuello zal dit protocol naar verwachting wel ondertekenen.

Bolsonaro liet in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) weten dat hij een doos met het malariamiddel bezit voor het geval zijn 93-jarige moeder het nodig heeft. Bolsonaro zei gehoord te hebben dat de Amerikaanse president Donald Trump het middel preventief gebruikt.

Trump onthulde maandag in een persconferentie dat hij al anderhalve week het medicijn hydroxychloroquine, een vorm van chloroquine, slikt als preventief geneesmiddel tegen het coronavirus. Het is niet medisch bewezen dat dat middel werkt tegen het virus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.