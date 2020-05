De Britse oorlogsveteraan Tom Moore, die bijna 33 miljoen pond (37 miljoen euro) ophaalde voor de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk, is door de Britse premier Boris Johnson genomineerd om geridderd te worden, schrijft BBC News dinsdag.

Johnson heeft Moore persoonlijk aangedragen bij de Britse koningin Elizabeth om geridderd te worden, meldt Downing Street in een verklaring. "Kolonel Tom's fantastische inzamelingsactie heeft records gebroken, het hele land geïnspireerd en ons allemaal een lichtpuntje gegeven tijdens de coronacrisis. Namens iedereen die door zijn geweldige verhaal is geraakt, bedank ik hem. Hij is een echte nationale held", stelt Johnson in de verklaring. De koningin zou de nominatie al geaccepteerd hebben. Woensdag zal dat formeel bekend worden gemaakt.

Moore werd vorige maand een nationale held in zijn land toen hij in zijn achtertuin honderd rondjes met zijn rollator ging lopen. Zo hoopte hij 1.000 pond (zo'n 1.140 euro) op te halen voor het Britse gezondheidsstelsel, de NHS. Doordat het nieuws massaal werd opgepikt, overschreed hij zijn doel binnen enkele uren en liep het opgehaalde bedrag snel op.

Eind april werd Moore al bevorderd van kapitein tot kolonel. Dat gebeurde op zijn honderdste verjaardag. Ook werden er die dag twee treinen naar hem vernoemd en kreeg hij 140.000 verjaardagskaarten opgestuurd, waaronder een van koningin Elizabeth.