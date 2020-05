Het is "aannemelijk" dat er in Nederland een besmetting met het coronavirus van nerts op mens heeft plaatsgevonden, meldt de Rijksoverheid dinsdagavond op basis van nieuwe resultaten uit het lopende onderzoek naar coronabesmettingen op nertsenbedrijven. Het zou de eerste keer zijn dat in Nederland is vastgesteld dat het virus van dier op mens is overgedragen.

Volgens de Rijksoverheid vertoont het virus dat bij een medewerker van een besmet nertsenbedrijf werd aangetroffen overeenkomsten met het virus dat bij nertsen in datzelfde bedrijf werd gevonden.

Het is niet bekend bij welk nertsenbedrijf de vermoedelijke besmetting heeft plaatsgevonden. Eind april werd bij meerdere bedrijven in Noord-Brabant het virus vastgesteld bij een aantal nertsen.

Uit het lopende onderzoek blijkt ook dat nertsen die besmet zijn met het coronavirus niet altijd ziekteverschijnselen vertonen. Minister Carola Schouten van Landbouw en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid nemen daarom een aantal maatregelen. Zo wordt de screening op antistoffen bij de nertsen uitgebreid naar alle nertsenbedrijven in Nederland. Deze screening wordt verplicht en zal worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Als een besmetting wordt vastgesteld bij een bedrijf, krijgen medewerkers het advies om beschermingsmiddelen te gebruiken tijdens hun werk. Ook geldt er dan een bezoekersverbod.

De meldplicht die minister Schouten eerder al instelde voor nertsenhouders, dierenartsen en personen in onderzoeksinstellingen wordt uitgebreid. Alle symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met het COVID-19-virus bij nertsen moeten voortaan gemeld worden bij de NVWA.

Schouten: 'Grote impact op betrokken partijen'

"Deze nieuwe onderzoeksresultaten hebben een grote impact op zowel de eigenaren, families en medewerkers van nertsenbedrijven als op de lokale gemeenschappen. Ik heb daarom nauw contact hierover met al deze betrokken partijen", aldus Schouten.

Volgens Schouten hangt het virus niet in de lucht buiten de stallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat het risico op blootstelling aan het virus buiten de stal voor mensen nog steeds verwaarloosbaar is. Ook het risico dat mensen besmet worden door hun huisdier, blijft volgens het RIVM klein.

