Het kabinet laat binnenkort weten of het vakanties naar andere Europese landen aanraadt, zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie over de corona-uitbraak. Momenteel geldt in heel Europa code oranje: reis alleen wanneer noodzakelijk.

"We zijn aan het kijken naar de vakantieperiode, daar hebben we nog geen volledig antwoord op. Er zijn verschillen in het beleid van Europese landen", zei Rutte in reactie op een vraag hierover.

"Wij moeten inschatten wat de de besmettingsrisico's zijn in die landen. Moet je wel of niet risico nemen met mensen die terugkeren? Daarover willen we binnenkort laten weten hoe wij aankijken tegen vakanties in Europa. Momenteel geldt er in heel Europa code oranje: alleen strikt noodzakelijk reizen."

Of reizen binnen Europa mogelijk is, hangt natuurlijk ook af van andere landen. Maar het lijkt erop dat veel Europese landen het heropenen van de grenzen volgende maand overwegen.

De Europese Commissie deed deze maand aanbevelingen om vrij reizen zo snel mogelijk weer terug te brengen naar Europa. De toeristische sector is voor Europa van levensbelang: zo'n 10 procent van het Europese bruto binnenlands product is ervan afhankelijk.

Landen staan te springen om buitenlands bezoek

Onder meer Griekenland en Portugal zien graag de toeristen zo snel mogelijk terugkomen. Beide landen zijn sterk afhankelijk van toerisme én zijn de coronacrisis tot nu toe goed doorgekomen, met relatief weinig besmettingen en doden.

Ook andere Europese landen staan te springen om buitenlands bezoek. In Frankrijk is de grens in elk geval tot 15 juni dicht. Maar het land overweegt daarna de grenzen te openen voor toeristen. Vanaf 3 juni zijn Europese toeristen weer welkom in Italië. Spanje hoopt eind juni de grenzen weer te openen voor toeristen. Duitsland wil halverwege juni grenscontroles schrappen, onder meer om toerisme aan te moedigen.