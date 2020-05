Verpleeghuizen gaan landelijk vanaf 15 juni weer beperkt open voor bezoek, als de omstandigheden het toelaten, liet het kabinet weten in een persconferentie dinsdag. Per bewoner mag dan één persoon op bezoek komen.

Momenteel is bij één verpleeghuis in elke van de 25 GGD-regio's één bezoeker per inwoner toegestaan, als onderdeel van een proef. Bij het bezoek moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Voorwaarde is ook dat er geen coronabesmettingen in het verpleeghuis zijn. Bezoekers moeten ook vrij van klachten zijn.

Vanaf 25 mei breidt het kabinet deze bezoekersregeling uit naar meer verpleeghuizen. De hoop is dat het 15 juni mogelijk zal zijn om de regeling landelijk in te voeren, als de uitbraak in Nederland onder controle blijft. Vanaf 1 juni kunnen ouderen ook weer naar de dagbesteding.

Sinds 18 maart zijn bezoeken bij verpleeghuizen in principe niet mogelijk. Sommige verpleeghuizen experimenteerden wel al met alternatieven om bezoek toch mogelijk te maken. Zo vonden er bijvoorbeeld bezoeken plaats achter plexiglas.

ANBO: Kus of knuffel nog niet mogelijk

Ouderenbond ANBO is blij dat sociale contacten weer mogelijk zijn. "Een kus of knuffel kan helaas nog niet, maar we kunnen in ieder geval weer op bezoek", zegt directeur-bestuurder Liane den Haan in een reactie.

Den Haan benadrukt wel dat er nog veel onduidelijk is. "Zo vragen veel ouderen zich af of ze hun kleinkinderen mogen zien en of ze mogen oppassen. En het kabinet is niet consistent in het beleid wie wanneer beschermingsmiddelen moet dragen."

"Waarom is dat in het openbaar vervoer en bijzonder vervoer bijvoorbeeld verplicht, terwijl zorgmedewerkers niet altijd beschermingsmaterialen hoeven te dragen", vraagt ze.

Zelfstandig wonende ouderen

Het kabinet paste eind april al het bezoekadvies aan voor zelfstandig wonende ouderen. Waar eerst gold: "Ga niet op bezoek bij mensen van zeventig jaar of ouder", mogen zij nu één of twee vaste personen aanwijzen die op bezoek kunnen.

Het advies van het kabinet voor zeventigplussers en mensen met kwetsbare gezondheid blijft voorlopig om extra voorzichtig te zijn.

