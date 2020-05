Vanaf 1 juni en ook de periode erna worden steeds meer maatregelen versoepeld. Maar om te controleren of Nederland grip blijft houden op het coronavirus heeft het kabinet een 'dashboard' ontwikkeld.

Het dashboard, zoals minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het controlemiddel noemt, is een "signaleringsfunctie", waarmee het kabinet en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunnen zien hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt.

Ziekenhuiscijfers zijn daarbij volgens De Jonge een van de belangrijkste graadmeters. Het gaat dan om het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) en het aantal ziekenhuisopnames van COVID-19-patiënten.

Toch geven de cijfers uit ziekenhuizen niet het allerbeste beeld van hoe de situatie nu is. Het duurt een paar dagen voordat iemand klachten krijgt als die is besmet en vervolgens gaat er ook weer wat tijd overheen voor iemand zo ziek is dat ziekenhuisopname nodig is.

Ook het reproductiegetal, dat laat zien hoeveel anderen een besmet persoon besmet, is belangrijk. Maar het misschien wel meest essentiële getal is het aantal aangetoonde besmettingen in Nederland. Dat laat echt zien waar en in welke mate het coronavirus aanwezig is.

206 Dit waren de belangrijkste punten uit de persconferentie van Rutte

Aantal besmettingen geeft beste beeld

Het aantal besmettingen is alleen te constateren door iedereen met klachten te testen en in juni - en het streven is vanaf 1 juni - kan iedereen met klachten worden getest op het coronavirus.

Een dag na het afnemen van een test hoort iemand al de uitslag en dus geeft testen een veel reëler beeld van hoe de situatie nu is.

Als het aantal besmettingen te hard oploopt kan het kabinet besluiten om bepaalde versoepelingen niet door te laten gaan of zelfs versoepelingen terug te draaien.

Controlesysteem geeft goed regionaal inzicht

Aan de hand van contactonderzoeken van de GGD's, gegevens van de drukte op straat, berichten van veiligheidsregio's en gedragsonderzoek kunnen gegevens verder per regio worden gespecificeerd en dat helpt het kabinet om mogelijk regionaal of voor bepaalde sectoren maatregelen in te voeren.

De Jonge erkent dat er nog veel haken en ogen zitten aan regionale maatregelen.

Het controlesysteem is nog niet af, maar zodra het klaar is en gebruikt kan worden, zijn de gegevens daarvan openbaar. Hoe vaak gegevens worden bijgewerkt is nog niet duidelijk, dat gaat minister De Jonge nog overleggen met het RIVM.

Daarnaast wordt dan ook bepaald wat kritische waarden zijn, waarna bij overschrijding daarvan een situatie zorgelijk wordt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.