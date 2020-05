Vanaf juni, en het streven is 1 juni, kan iedereen met klachten getest worden op het coronavirus en daarvoor is geen afspraak met de huisarts nodig. Dat zegt Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dinsdagavond.

Mensen met klachten kunnen direct de GGD bellen. Daarvoor komt een landelijk telefoonnummer beschikbaar.

Binnen een dag heeft de GGD de uitslag van de test en als die positief is moet de besmette persoon in thuisquarantaine blijven. Iedereen die in contact is geweest met die persoon krijgt per brief en telefonisch het advies om thuis te blijven.

Wie daarna klachten krijgt, moet zich ook laten testen bij de GGD. Positief geteste mensen worden, als ze in thuisquarantaine zitten, ook actief door de GGD gebeld om te vragen hoe het met ze gaat.

De Jonge benadrukt dat het testen van alle mensen met klachten heel erg helpt om het virus in te dammen. "Als het virus oplaait, moeten we klaar staan om het de kop in te drukken."

Volgens de minister van Volksgezondheid is het belangrijk om mensen met klachten zo snel mogelijk te testen. "Belangrijk is dat de tijd tussen besmetting en consulteren zo kort mogelijk is. Daarmee zitten we het virus zo kort mogelijk op de hielen."