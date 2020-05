Per 1 juni zijn samenkomsten van dertig personen toegestaan in gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn, bijvoorbeeld bioscopen en de horeca. Daarnaast mogen de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open. Dat bevestigde premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie. Stel op reactieplatform NUjij jouw vraag over de aangepaste coronamaatregelen.

Is er iets onduidelijk of wil je meer weten over de aangepaste coronamaatregelen? Stel je vraag onder dit artikel op NUjij. De belangrijkste en meestgestelde vragen beantwoorden we in een nieuw artikel.