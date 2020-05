De basisscholen gaan vanaf maandag 8 juni weer helemaal open. Sinds 11 mei was het primair onderwijs al deels toegankelijk voor de leerlingen, nadat de scholen acht weken gesloten waren vanwege het coronavirus.

Dat zal het kabinet dinsdagavond bekendmaken, bevestigen bronnen aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf 2 juni (1 juni is Pinksteren) weer naar school, is de verwachting. Het kabinet acht die stap verantwoord gezien de gunstige cijfers van ziekenhuis- en ic-opnamen vanwege het coronavirus.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) houden om 19.00 uur een persconferentie na het crisisoverleg over in hoeverre de samenleving weer open kan. Het kabinet laat zich hierin adviseren door experts uit het Outbreak Management Team (OMT).

Stappenplan voor meer versoepelingen

Twee weken geleden stelde het kabinet een stappenplan met versoepelingen op.

Als het virus onder controle is, mogen mensen per 1 juni ook weer naar de terrassen, cafés, restaurants, bioscopen, concertzalen en theaters. Musea moeten van tevoren kaartjes verkopen zodat bezoekers voldoende afstand kunnen houden.

Naar verwachting gaan deze versoepelingen ook door, maar dat mag alleen onder de strenge voorwaarden van 1,5 meter afstand, een maximum van dertig personen (bij bioscopen is dat dertig personen per zaal) en verplicht reserveren om te checken of bezoekers coronaklachten hebben.

Het maximaal aantal bezoekers moet groepsvorming voorkomen en de druk op openbare ruimtes en het openbaar vervoer verlichten.

Het openbaar vervoer pakt vanaf juni de oude dienstregeling weer op. Voor reizigers word het dan verplicht een mondkapje te dragen.

Verdere versoepelingen vanaf 1 juli

Haagse bronnen meldden maandag dat het kabinet afkoerst op verdere versoepelingen vanaf 1 juli. In het stappenplan is het dan de beurt aan gemeenschappelijke wc's en douches op campings en vakantieparken.

In september mag er, als het virus nog steeds onder controle is en de zorg de reguliere- en coronapatiënten aankan, weer binnen en buiten in wedstrijdverband worden gesport. Dat geldt ook voor betaald voetbal, maar dan zonder publiek.

In die maand mogen ook de coffeeshops, sauna's, fitnessclubs en seksclubs weer de deuren openen.

