De basisscholen gaan vanaf maandag 8 juni weer helemaal open. Sinds 11 mei was het primair onderwijs al deels toegankelijk voor de leerlingen, nadat de scholen acht weken gesloten waren vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Dat heeft premier Rutte dinsdagavond bekendgemaakt.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf 2 juni (1 juni is Pinksteren) weer naar school. Het kabinet acht die stap verantwoord gezien de gunstige cijfers van ziekenhuis- en ic-opnames vanwege het coronavirus en het reproductiegetal, dat is de hoeveelheid mensen aan wie een besmet persoon het virus overdraagt. Onder de 1 slinkt het aantal besmette personen, erboven stijgt het juist.

Praat mee op NUjij Ben jij leerkracht? Laat dan op reactieplatform NUjij weten wat je van het besluit vindt om de scholen weer volledig te openen.

Ouders moeten hun kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school of de opvang brengen.

De kinderopvang en naschoolse opvang volgt de openingstijden van het onderwijs en het is de bedoeling dat die ook weer op 8 juni volledig opengaat.

Leerkrachten die ziek zijn of verkoudheidsklachten hebben, mogen niet voor de klas staan. Dat geldt ook voor docenten die tot een risicogroep behoren. Leraren met een partner die in de risicogroep valt of die bijvoorbeeld mantelzorger zijn, kunnen hun individuele situatie bespreken met hun baas.

203 Scholen vinden 1,5 meter onrealistisch: 'Kinderen moet je troosten'

Middelbare scholen per 2 juni weer open

Middelbare scholen gaan op 2 juni weer open voor alle leerlingen. Ook hier moeten zowel leerlingen als docenten onderling 1,5 meter afstand houden. "Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn", aldus het kabinet.

Op 15 juni begint het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs met het afnemen van toetsen, tentamens en het geven van praktijklessen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.