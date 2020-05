Mensen mogen vanaf 1 juni weer samen buiten komen, mits zij 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Tot nu toe mocht je met niet meer dan twee personen buiten samenkomen. Voor mensen die tot hetzelfde huishouden behoren, geldt de afstandsregel niet.

Dat maakte premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie na het crisisoverleg met experts en het kabinet bekend.

Daarmee wordt het verbod op groepsvorming versoepeld. "We hebben de ruimte die er nu is met elkaar verdiend door de regels na te leven", zei Rutte. Maar hij waarschuwde erbij dat we ons wel aan de regels moeten blijven houden voor verdere versoepeling. "We mogen vertrouwen hebben, maar we moeten waakzaam blijven", aldus de premier.

Groepen die zich niet aan de 1,5 meter afstand houden, krijgen een boete. Voor volwassenen is dat 390 euro, voor kinderen 95 euro. Organisatoren van bijeenkomsten of evenementen krijgen een boete van 4.350 euro als zij zich niet aan de afstandsregel houden.

Thuis krijgen mensen het "dringende advies" om 1,5 meter afstand te houden als er bezoek is. Dat geldt voor binnen, in de tuin en op het balkon.

Verder blijven de oude voorzorgsmaatregelen intact. Dat betekent bij verkoudheidsklachten binnenblijven, bij benauwdheid en/of koorts blijven ook de huisgenoten thuis, zoveel mogelijk thuiswerken, vaak handen wassen, geen handen schudden en hoesten en niezen aan de binnenkant van je elleboog.

Rutte: 'Voorzichtigheid en economisch belang in elkaars verlengde'

Rutte legde uit waarom de ene beroepsgroep, zoals de kappers, wel open kan en de andere niet, zoals de sportscholen. "We kijken niet naar specifieke groepen, maar we moeten ook oog hebben voor het grotere geheel. Elke versoepeling betekent meer drukte op straat, meer drukte in het openbaar vervoer en meer drommen mensen bij elkaar. Daarom kan niet alles ineens open."

Dat is volgens Rutte geen waardeoordeel, maar een risicoafweging. Als sectoren te snel worden geopend waardoor het virus zich verspreidt met een tweede lockdown tot gevolg, is dat nog veel slechter voor de economie, zei de premier.

"Voorzichtigheid en economisch belang liggen in elkaars verlengde."

Rutte tegen kinderen en jongeren: 'Denk mee over toekomst'

Rutte had een speciale boodschap voor kinderen en jongeren. Zij hebben zich volgens de premier "ontzettend goed aangepast" aan het leven met het coronavirus en zich aan de regels gehouden. "Daarvoor geef ik jullie een compliment. Mede dankzij jullie liggen er minder mensen in het ziekenhuis waardoor er langzaam maar zeker weer meer kan."

Rutte noemt het logisch als jongeren zich soms somber of kwaad voelen vanwege de situatie.

Het kabinet wil graag dat zij gaan meedenken over de toekomstige plannen. "Het gaat om jullie toekomst. Jullie ideeën en creativiteit zijn hard nodig. Kom met ideeën, lever kritiek, het liefst opbouwend, praat en discussieer erover op school en op de sportclub", aldus Rutte.

Vanaf juni maximaal dertig personen toegestaan in publieke gebouwen

Per 1 juni zijn samenkomsten van maximaal dertig personen binnen toegestaan in alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn, bevestigde Rutte. Anders dan eerder gemeld telt personeel niet mee. Dat bleek te lastig met de handhaving, zei Rutte.

Dat betekent de heropening voor restaurants, cafés, bioscopen, concertzalen en theaters. Feestcafés, discotheken en clubs blijven gesloten. Het kabinet vindt het risico op verspreiding daar te groot.

Musea moeten van tevoren kaartjes verkopen zodat bezoekers voldoende afstand kunnen houden.

Twee weken geleden werden deze stappen al aangekondigd, maar konden alleen doorgaan als de cijfers over het aantal ziekenhuis- en ic-opnames van coronapatiënten behapbaar blijft voor de zorg.

Dat mag alleen onder de strenge voorwaarden van 1,5 meter afstand, een maximum van dertig personen (bij bioscopen is dat dertig personen per zaal) en verplicht reserveren om te checken of bezoekers coronaklachten hebben. Het maximaal aantal bezoekers moet groepsvorming voorkomen en de druk op openbare ruimtes en het openbaar vervoer verlichten.

Ook middelbare scholen zijn vanaf juni weer beschikbaar. Leerlingen kunnen 2 juni weer naar school, maandag 1 juni is het Pinksteren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.