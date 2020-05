Wereldwijd worden maatregelen tegen het coronavirus versoepeld. Dit betekent niet alleen dat miljoenen mensen meer vrijheid krijgen, maar ook dat ze moeten wennen aan een samenleving waarin ze afstand van elkaar moeten houden. Een selectie van zeven opmerkelijke foto's van de afgelopen dagen.

Bezoekers van een parkje in New York wordt verzocht plaats te nemen in een cirkel. Dit moet voorkomen dat de ze te dicht op elkaar gaan zitten. (Foto: Pro shots)

Inwoners van het zwaar getroffen Italië nemen het zekere voor het onzekere door maskers te dragen op het terras. Horecazaken in het land zijn sinds maandag weer open. (Foto: Pro Shots)

Reservespelers van Bayern München dragen mondmaskers en houden onderling afstand tijdens een wedstrijd tegen FC Union Berlin. Deze maatregelen gelden niet op het voetbalveld. (Foto: Pro Shots)

Geen lege plekken in een restaurant in Bangkok. Op de stoelen waar geen gasten mogen zitten, zijn knuffels van panda's geplaatst. (Foto: Pro Shots)

Een vrouw biecht bij de priester van een kerk in Malaga. De gebedshuizen in Spanje zijn sinds maandag weer open. (Foto: Pro Shots)

In menig sportstadion worden poppen geplaatst omdat publiek niet is toegestaan. FC Seoul plaatste zondag per ongeluk sekspoppen op de tribunes. (Foto: Pro Shots)

Laatstejaars scholieren in de Amerikaanse staat Maryland houden een diploma-uitreiking op de parkeerplaats van hun school. Ze moeten het overgrote deel van de ceremonie in de auto blijven. (Foto: Reuters)