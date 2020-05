Huisartsen missen belangrijke informatie om hart- en vaatziekten en het coronavirus van elkaar te onderscheiden, meldt de Hartstichting dinsdag. Artsen kunnen patiënten niet snel genoeg diagnosticeren en behandelen. De stichting, huisartsen en cardiologen zijn daarom een onderzoek gestart.

Mensen met hart- en vaatziekten lopen een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door het COVID-19-virus. Huisartsen missen volgens de Hartstichting echter belangrijke informatie voor een snelle diagnose en behandeling voor hart- en vaatpatiënten.

Het onderzoek van de stichting, huisartsen en cardiologen richt zich op mensen die niet in het ziekenhuis liggen. Bij klachten zoals benauwdheid en pijn op de borst hebben, kan dit wijzen op hart- of vaatproblemen, maar het kan ook wijzen op klachten door het coronavirus. Huisartsen willen sneller dit onderscheid kunnen maken wanneer patiënten contact opnemen. "Veel hart- en vaatpatiënten leven met grote zorgen en vragen, waar wij als huisartsen nog geen goed antwoord op hebben", zegt Frans Rutten, huisarts en onderzoeker aan het UMC Utrecht.

'Snel antwoorden nodig'

Volgens de Hartstichting is het van levensbelang dat deze antwoorden er zo snel mogelijk komen, zeker nu de maatregelen rond het coronavirus versoepeld worden en mensen weer vaker met elkaar in contact komen. "We hebben dringend meer kennis nodig over de beste behandeling van hart- en vaatpatiënten met corona", meent Rutten. "We willen beter weten hoe we besmette patiënten in een vroeg stadium kunnen behandelen, om zo ernstige klachten en eventueel een opname in het ziekenhuis te voorkomen."

De Hartstichting onderzoekt ook of complicaties sneller ontdekt kunnen worden, zodat huisartsen eerder met de juiste behandeling kunnen beginnen. Het onderzoek moet daarnaast een beter beeld geven van het persoonlijke risico op complicaties bij hart- en vaatpatiënten die zijn besmet met het coronavirus en het moet in kaart brengen hoe het gaat met de mensen die na een ziekenhuisopname door het virus weer thuis zijn. Zo wordt onderzocht of zij op langere termijn een verhoogd risico hebben op complicaties, zoals bijvoorbeeld hartinfarcten of beroertes.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.