De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag in een persconferentie onthuld dat hij al anderhalve week het medicijn hydroxychloroquine slikt als preventief geneesmiddel tegen het coronavirus. Het is echter niet medisch bewezen dat het middel werkt tegen het virus.

Het middel wordt voornamelijk gebruikt als middel tegen malaria en enkele andere infectieziekten.



Trump zei in de persconferentie: "Ik neem al anderhalve week elke dag één pil en heb nog geen bijwerkingen of symptomen ontwikkeld". Ook zei de Amerikaanse president dat hij nog niet in contact is geweest met het virus, en dat hij om de paar dagen getest wordt. Tot nu toe waren alle testen volgens hem negatief.



Hydroxycholoroquine is alleen op doktersrecept verkrijgbaar. Het middel kan dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Het gebruik van hydroxycholoroquine brengt onder meer risico's met zich mee voor zwangere vrouwen. Eerder waarschuwden dokters al voor verkeerd gebruik van het middel.

