Als de horeca dinsdag toestemming krijgt om open te gaan, dan moet dat niet voor 1 juni gebeuren. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, maandagavond.

"Je moet echt de tijd nemen om maatregelen goed in te voeren. Bij ons is de opvatting: 1 juni, dan moet je dat niet twee of drie dagen eerder doen. Want het wordt al ingewikkeld genoeg."

De afgelopen tijd klonken steeds meer geluiden vanuit de horeca om voor 1 juni open te mogen, zodat horecaondernemingen het hele pinksterweekend open zouden kunnen.

Maar volgens Bruls zou dat dus voor alleen maar meer onduidelijkheid zorgen. "Je moet het per gemeente, stad of dorp echt goed invoeren en we zijn blij dat we daar nog 1,5 week voor hebben."

'Burgemeesters zitten op één lijn'

Voorafgaand aan de vergadering van het Veiligheidsberaad zeiden een paar burgemeesters dat wat hen betreft de horeca ook het hele pinksterweekend open kan. "Als het toch open gaat, maakt die ene dag ook niet uit", aldus de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Maar volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, waren de burgemeesters tijdens de vergadering eensgezind. "Ik weet niet hoe ze (burgemeesters, red.) zijn binnengekomen, maar we zijn er in ieder geval op één lijn uitgekomen."

Grapperhaus heeft 'grote hoop' op opening 1 juni

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) was, zoals elke week, ook bij de vergadering van het Veiligheidsberaad aanwezig. Hij heeft "grote hoop" dat horecazaken per 1 juni hun deuren "beperkt" kunnen openen.

"Laten we dat goed samen doen. En er moet niemand dingen van tevoren gaan doen. Dat is helemaal niet verstandig", aldus de minister.

Bang dat de openstelling van de horeca voor chaotische taferelen gaat zorgen is Grapperhaus niet. "Er is helemaal geen reden voor angst. Tot nu toe hebben we gezien dat heel veel Nederlanders de verstandige weg hebben gevolgd. Laten we niet elkaar aanpraten: oh, het wordt chaos. Daar geloof ik niet in."

