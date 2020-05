Kunnen de restaurants de deuren openen en mogen de scholieren in het middelbaar onderwijs weer naar school? Het kabinet maakt naar verwachting dinsdag bekend dat de versoepelingen voor de horeca en het onderwijs per 1 juni kunnen doorgaan. Woensdag krijgen ondernemers ook meer duidelijkheid over de verlenging van het economisch noodpakket.

Het kabinet kondigde anderhalve week geleden versoepeling van de coronamaatregelen aan voor de kappers en kwam met een routekaart: terrassen, restaurant, bioscopen, musea en het voortgezet onderwijs kunnen onder voorwaarden per 1 juni weer open.

Haagse bronnen melden dat het kabinet afkoerst op verdere versoepelingen vanaf 1 juli. Maandagavond vindt er nog overleg plaats met de veiligheidsregio's en dinsdagmiddag komen de meest betrokken ministers bijeen in het crisisberaad. Verwacht wordt dat het kabinet in de avond de het besluit zal toelichten.

'Cijfers gaan de goede kant op'

Vorige week liet premier Mark Rutte al doorschemeren dat het er naar de maatstaven die het kabinet hanteert goed uitziet. "De cijfers gaan nog steeds de goede kant op", zei hij.

Om te bepalen of de versoepelingen door kunnen gaan, hanteerde het kabinet drie voorwaarden: de zorg moet het aankunnen, het reproductiegetal - waarmee gemeten wordt aan hoeveel mensen een besmet persoon het virus overdraagt, moet voor langere periode onder de 1 komen en het virus moet beheersbaar worden door op grote schaal bron- en contactonderzoek uit te voeren.

Over de ic-opnames en aantal bevestigde besmettingen was de minister-president vorige week positief gestemd.

Kan de GGD testen en traceren aan?

Hoever het reproductiegetal op dit moment onder de 1 zit, is niet bekend. Waar het kabinet tot voor kort nog hamerde op het belang van de 'r1', zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat dat getal naast het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames "één van de getallen [is] waar je op stuurt."

Voor het grootschalig bron- en contactonderzoek is meer GGD-personeel nodig en moet er veel meer getest kunnen worden. Daarvan heeft het kabinet gezegd dat er mankracht bijkomt en dat iedereen met coronaklachten per 1 juni getest kan worden. Tegelijkertijd klinkt er ook kritiek. De GGD's lijken er niet klaar voor, blijkt onderzoek van Nieuwsuur. Hoe het staat met het bron- en contactonderzoek, zal waarschijnlijk dinsdag meer over bekend worden.

Nieuw steunpakket: 'Het duurt allemaal langer dan we dachten'

Terwijl de horeca reikhalzend uitkijkt naar de persconferentie van morgen, kijken andere bedrijven en ondernemers met spanning naar de verlenging van het economisch steunpakket die het kabinet woensdag presenteert.

Volgens minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zitten we nu in een nieuwe fase. De hoop op een V-dip - een snelle, diepe val en snel herstel - raakt steeds verder uit zicht. "Het duurt allemaal langer dan we dachten", zei Koolmees. Daar wordt de noodsteun nu ook op aangepast.

Op dit moment vergoedt de overheid voor bijna 2 miljoen werknemers een deel van het salaris. Deze NOW-regeling wordt verlengd als het huidige pakket op 31 mei afloopt. Alleen met het belangrijke verschil dat de boete die werkgevers moeten betalen wanneer zij personeel ontslaan en gebruikmaken van loonsubsidie komt te vervallen. Sinds Koolmees dat bekendmaakte, zijn politiek en sociale partners verdeeld.

'Politiek kan niet alles dragen'

De oppositiepartijen en vakbonden vrezen voor massaontslagen. Coalitiepartijen en werkgevers denken juist dat meer mensen zonder werk komen te zitten als bedrijven failliet gaan omdat ze niemand mogen ontslaan. Uiteindelijk willen alle partijen hetzelfde: zoveel mogelijk banen behouden.

FNV-voorzitter Han Busker en VNO-voorman Hans de Boer lieten zaterdag in NRC weten er samen wel uit te komen, de politiek blijft vooralsnog verdeeld. Een motie van de PVV om de boete op ontslag te laten bestaan, kreeg van bijna de gehele oppositie steun. Alleen FVD, SGP en oud-VVD'er Van Haga stemden met de coalitiepartijen mee.

Er lijkt een compromis in de maak waarbij vakbonden meer inspraak krijgen als werkgevers mensen willen ontslaan.

Een ander heikel punt is de situatie van ondernemers die de deuren (deels) moesten sluiten vanwege het coronavirus. Hoe worden zij gecompenseerd voor het verlies dat ze van de overheid moesten nemen? Veel bedrijven hebben naast personeelskosten nog meer rekeningen die ze moeten blijven betalen. Denk aan de huur, softwarecontracten, noodzakelijke investeringen en de energierekening.

Werkgevers willen dat de overheid een deel van die kosten vergoedt. De eerder uitgedeelde 4.000 euro voldoet nu in veel gevallen niet, denken zij. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) liet maandag in een Kamerdebat alvast weten dat de politiek niet alles kan dragen. "Daar wil je de belastingbetaler ook niet mee belasten", aldus Wiebes.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.