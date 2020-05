Exploitanten van strandtenten aan de Haagse kust die de laatste dagen voor een gedeeltelijke openingen pleitten en zeggen woensdag hun deuren te openen, kunnen niet op steun rekenen van de gemeente Den Haag. "Iedereen moet zich aan dezelfde regels houden, horeca is gesloten."

De gemeente zegt begrip te hebben voor de positie waar de ondernemers zich in bevinden, maar schrijft in een persbericht dat is besloten dat hun voornemens een "ongeoorloofde uitbreiding" zijn in de huidige noodverordening.

Ondernemers wilden hun toiletten openstellen, bedden verhuren en een afhaalservice regelen. Met het oog op het mooie weer op onder meer Hemelvaartsdag, wanneer het kwik bijna de 30 graden aantikt, vrezen zij veel omzet mis te lopen.

Alleen het aanbieden van een afhaalservice is tot 2 juni niet verboden, aldus de gemeente. "Overige genoemde diensten zijn tot nader order, tenzij de premier iets anders beslist, verboden."

Niet duidelijk of exploitanten alsnog deuren openen

Het is niet duidelijk of exploitanten zich aan de coronaregels gaan houden. Voorzitter André Triep van de Vereniging van Strandexploitanten vertelde dit weekend strijdvaardig dat boetes de ondernemers niets meer uitmaken, "omdat we anders toch failliet gaan".

Volgens het RIVM-plan mogen Nederlandse horecazaken vanaf juni weer voorzichtig aan de slag, maar Triep stelt dat elders in het land strandtenten wél al de deuren hebben mogen openen.

