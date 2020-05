Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is na een lichte stijging gedaald tot 323. Dat zijn er 26 minder dan zondag, meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag.

Zondag was er voor het eerst sinds 11 april een lichte stijging in het aantal mensen dat is opgenomen op de intensive care (ic). Het aantal patiënten nam toen met drie patiënten toe.

De weken daarvoor nam het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care juist hard af. Soms met meer dan veertig patiënten per dag.

Kuipers verwacht dat het aantal patiënten de komende weken blijft afnemen. "Eind deze week verwachten we dat er 250 coronapatiënten op de ic's liggen. Maar ik hoop natuurlijk op minder, zo'n 200", aldus Kuipers.

Van de 323 coronapatiënten op de ic liggen er 320 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Drie patiënten liggen op de ic in Duitsland, evenveel als zondag. Ook liggen er 477 non-COVID-19-patiënten op de ic.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis, op 7 april, lagen 1.424 Nederlandse coronapatiënten op de ic's, van wie er 46 in Duitsland verzorgd werden.

105 Zo neemt ebolamedicijn remdesivir het coronavirus 'in de maling'

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.