Spanje wil uiterlijk eind juni de grenzen weer openen voor buitenlandse toeristen, vertelt transportminister José Luis Ábalos maandag. De coronamaatregelen en lockdown moeten tegen die tijd tot een minimum zijn teruggebracht.

Er ligt geen waterdicht stappenplan dat toerisme in het land weer moet laten toestaan. Volgens Ábalos blijft het Zuid-Europese land afhankelijk van de bestrijding van het coronavirus en moet een tweede golf besmettingen met man en macht voorkomen worden.

Desondanks worden zijn uitspraken als een enorme opsteker gezien in Spanje, wiens bruto binnenlands product (bbp) voor 12 procent afhankelijk is van toerisme. De economie gaat volgens analisten met bijna 12 procent krimpen, terwijl ten minste een op de vijf Spanjaarden mogelijk werkloos wordt. Ongeveer een op de drie Spanjaarden zou daarnaast hulp nodig hebben van de overheid, meldt persbureau Reuters.

Om het coronavirus onder controle te krijgen, gingen in het land strenge maatregelen van kracht. Inwoners mochten alleen nog naar buiten met zwaarwegende redenen en de economie werd aan banden gelegd. In krap een maand tijden werden 750.000 boetes uitgedeeld aan personen die zich niet aan de maatregelen hielden.

Spanje voert langzaamaan versoepelingen van maatregelen door

Kinderen konden zeker zes weken niet naar buiten. Pas sinds eind april kregen zij tostemming om zich één uur per dag buiten te begeven. Begin mei werden de volgende stappen gezet, met de heropening van kappers, restaurants, bars en kleine bedrijven, al dan niet met een capaciteitslimiet. Regio's hebben daarnaast zelf de mogelijkheid om andere versoepelingen door te voeren.

De Spaanse regering ondernam, behalve versoepelingen, ook nog enkele nieuwe acties. Zo moeten buitenlanders en terugkerende Spanjaarden als zij het land betreden meteen twee weken in quarantaine. Volgens Ábalos is die maatregel, die tot 24 mei van kracht is, getroffen om een tweede piek te voorkomen.

In het land werden maandag minder dan honderd doden gemeld. Dat is volgens BBC News het kleinste aantal sinds de start van de lockdown in Spanje. In totaal stierven er bijna 28.000 Spanjaarden, terwijl bijna 231.000 inwoners besmet raakten.

