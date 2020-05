Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt maandag in de dagelijkse update dat sinds zondag veertien sterfgevallen als gevolg van het coronavirus zijn doorgegeven. Ziekenhuizen maken melding van 27 opnames.

Een week eerder ging het om 16 sterfgevallen en 36 opnames. Op diezelfde dag werden scholen weer geopend en konden mensen met contactberoepen hun werk weer oppakken.

Uit cijfers van het RIVM blijkt het te gaan om het kleinste aantal gemelde sterfgevallen sinds medio maart, op de dagelijkse update van zondag na. Toen werden er 'slechts' tien doden gemeld. Daarnaast is het de vierde keer in de laatste vijf dagen dat er minder dan dertig doden gemeld worden.

Het RIVM lijkt tevreden over de recente cijfers en stelt al langer dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus het gewenste effect hebben. Bijna een maand geleden werden voor het laatst meer dan honderd ziekenhuisopnames gemeld, terwijl alleen op 29 april meer dan honderd sterfgevallen werden geregistreerd.

In totaal zijn nu 5.694 coronapatiënten in Nederland overleden en zijn 11.579 Nederlanders opgenomen (geweest) in ziekenhuizen. Daarnaast steeg het totale aantal besmettingen in de laatste weken met enkele honderden per dag tot 44.141.

RIVM houdt versoepelingen van regels scherp in de gaten

Hoogstwaarschijnlijk zijn meer mensen ziek geworden en aan COVID-19 overleden dan de officiële cijfers laten zien. Doordat niet iedereen kan worden getest, zijn de cijfers niet compleet. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat sinds de uitbraak van COVID-19 bijna negenduizend meer mensen zijn overleden dan gebruikelijk in deze periode.

Dinsdag maakt het kabinet vermoedelijk meer bekend over versoepeling van maatregelen. Het RIVM houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten: de gezondheidsexperts hebben meermaals gezegd dat de versoepelingen na een nieuwe piek teruggedraaid kunnen worden.

