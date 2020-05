WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus belooft een onafhankelijke evaluatie naar de aanpak van het coronavirus door zijn organisatie. Ook China steunt een dergelijk onderzoek "wanneer het virus onder controle is".

De toezegging kwam na een resolutie die was ingediend door de Europese Unie.

"We kunnen allemaal lessen trekken uit de pandemie. Elk land en iedere organisatie moet zijn reactie (op het virus, red.) evalueren en leren van de ervaring", stelt Tedros, die toevoegt dat het onderzoek zo snel mogelijk komt. Er zal ook worden bekeken hoe pandemieën in de toekomst kunnen worden aangepakt en hoe preventief veldonderzoek het virus eerder had kunnen identificeren.

Hoewel China niet specifiek in de EU-resolutie wordt genoemd, was de verwachting dat land het onderzoek zou tegenhouden. Verschillende landen, waaronder Australië en de Verenigde Staten, houden China verantwoordelijk voor de pandemie. China stelde eerder nog dat het te vroeg was voor een dergelijk onderzoek.

Maandag mocht de Chinese president Xi Jinping de jaarlijkse vergadering van de WHO openen. Hierin gaf hij zijn goedkeuring voor het onderzoek wanneer de pandemie onder controle is. Ook riep hij landen op om samen te werken en zegde hij geld toe om ontwikkelingslanden te helpen.

VS laakt lakse optreden Chinezen

Experts van de WHO zijn het erover eens dat het virus moet zijn overgebracht van dier op mens op een zogeheten wetmarket in de Chinese stad Wuhan. De Verenigde Staten hebben meerdere keren uitgehaald naar het "lakse optreden" en "het gebrek aan transparantie" van China.

Ondanks inspanningen van andere landen mag Taiwan maandag en dinsdag niet aansluiten bij de vergadering van de gezondheidsorganisatie. Het land met 23 miljoen inwoners heeft slechts 440 coronagevallen dankzij vroege opsporing en preventie. Taiwan wilde zijn kennis delen met de rest van de WHO.

China houdt de deelname tegen omdat het Taiwan beschouwt als een afvallige provincie. Erkenning van Taiwan als land ligt diplomatiek gevoelig. Later dit jaar wordt opnieuw gesproken over het mogelijk toelaten van Taiwan als observerend lid, de status die Taiwan ook al had tussen 2009 en 2016.

Het coronavirus heeft wereldwijd inmiddels 300.000 levens geëist.

