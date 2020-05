Het verruimde testbeleid van het kabinet is vanaf maandag van kracht. Onder meer mantelzorgers, ov-medewerkers en jeugdwerkers komen nu in aanmerking voor een coronatest.

De uitbreiding geldt daarnaast ook voor mensen die zorg verlenen in het kader van pgb's en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het is de tweede verruiming van het testbeleid in korte tijd. Vanaf 1 juni is het de bedoeling dat iedereen met klachten getest kan worden.

GGD GHOR Nederland laat aan NU.nl weten dat de GGD's volledig waren voorbereid op de verruiming van het testbeleid.

Kappers, agenten en zorgmedewerkers konden al getest worden

Sinds 6 mei konden ook medewerkers in het basisonderwijs en de kinderopvang al getest worden. Ook jeugdtrainers en mensen met contactberoepen, zoals kappers en rijinstructeurs, maken hier aanspraak op.

Ook zijn er nog altijd tests beschikbaar voor de eerder vastgestelde doelgroepen, zoals politieagenten, handhavers, patiënten uit risicogroepen en zorgmedewerkers die binnen en buiten het ziekenhuis directe zorg verlenen.

Bij de nieuwe verruiming kunnen ook politieagenten en handhavers zich laten testen als ze geen direct risico op een besmetting lopen.

Testen kan alleen met ziekteverschijnselen

Om getest te mogen worden, moet iemand wel ziekteverschijnselen ervaren, benadrukt het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Testen heeft weinig zin als iemand geen symptomen vertoont, omdat er dan te weinig virusdeeltjes in het lichaam zitten, lichtte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al eerder toe.

Als iemand getest wil worden en binnen de doelgroep valt, dan is het eerste aanspreekpunt een huis-, bedrijfs- of ggd-arts. Die besluit of het nodig is om iemand op het COVID-19-virus te testen. Degene die een besmetting vermoedt, moet eerst telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Tests worden afgenomen bij onder meer ziekenhuizen, huisartsen en GGD's. GGD's hebben hiervoor onder meer zogeheten 'drive-thrutestlocaties' ingericht.

Vanaf eind april tot nu worden dagelijks rond de zesduizend tests afgenomen. Dat past ruim binnen testcapaciteit van 17.500 per dag, die eind april beschikbaar was, liet het ministerie van Volksgezondheid weten.

Het is niet duidelijk hoe groot de capaciteit is sinds de laatste verruiming van de doelgroep op 6 mei.

Individuele tests op antistoffen nog niet mogelijk

Mensen die willen nagaan of ze in het verleden het coronavirus hebben gehad, moeten nog even wachten.



Bloedonderzoek kan aantonen of iemand antistoffen tegen het coronavirus heeft aangemaakt. De zogeheten serologische tests worden momenteel alleen uitgevoerd als onderdeel van grotere onderzoeken naar immuniteit in Nederland. De tests zijn nog niet betrouwbaar genoeg om op individueel niveau genoeg informatie te geven.

Of de tests in de toekomst op individueel niveau betrouwbaarder zullen worden, is nog niet zeker, zei een woordvoerder van bloedbank Sanquin onlangs tegen NU.nl. Wel zijn ze effectief om op groepsniveau informatie te geven over immuniteit, aldus de woordvoerder.

