Sinds eind april zijn tientallen Mexicanen overleden nadat ze illegale alcohol hadden gedronken, meldt persbureau AFP zondag. Volgens de Mexicaanse autoriteiten is dit een gevolg van het tekort aan gebruikelijke alcohol tijdens de coronacrisis.

Sinds eind april zijn in de Mexicaanse staat Jalisco minstens 121 mensen overleden nadat ze illegale alcohol hadden gedronken. Ongeveer een maand voor het eerste sterfgeval riep de Mexicaanse regering de noodtoestand uit vanwege de uitbraak van COVID-19.

Fabrieken die sterke drank en bier produceren, moesten net als veel andere niet-essentiële bedrijven hun deuren sluiten. In een groot deel van Mexico is hierdoor inmiddels geen bier meer te krijgen. Het bier dat nog wel verkrijgbaar is, is in veel gevallen twee keer zo duur geworden. Lokale bendes maken gebruik van het tekort aan alcohol.

53 sterfgevallen in de regio Puebla worden tot nu toe gelinkt aan het drinken van zogenoemde 'moonshine'. In deze zelfgemaakte sterke drank zit onder meer methanol, een soort alcohol die in niet-dodelijke doseringen tot blindheid en leverschade kan leiden. Bendes bieden de methanol aan. Normaal gesproken zit er in alcoholische dranken ethanol in plaats van methanol.

Ook in andere staten van Mexico zijn mensen overleden na het drinken van illegale alcohol.

In het land zijn momenteel 49.219 besmettingen met het coronavirus bevestigd. 5.177 mensen zijn tot nu toe overleden aan de gevolgen van het virus.

