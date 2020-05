Italië en het Verenigd Koninkrijk melden zondagavond allebei kleine toenames in het aantal sterfgevallen door het coronavirus. In Italië gaat het om de kleinste stijging sinds 9 maart en in het VK om de kleinste toename sinds 24 maart, een dag nadat het land in lockdown ging.

Het aantal mensen dat grofweg de afgelopen 24 uur is overleden in Italië, steeg zondag met 145 naar een totaal van 31.908. Daarnaast meldt Italië 675 nieuwe besmettingen. Sinds 4 maart is het aantal nieuwe infecties niet zo klein geweest.

Zaterdag meldde het land 153 nieuw sterfgevallen en 675 nieuwe bevestigde besmettingen. Ook op de ic's blijven de dalingen zich voortzetten. 762 coronapatiënten lagen zondag op de intensive care in Italië, tegenover 775 een dag eerder.

Inmiddels bereidt Italië zich voor op nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Winkels, restaurants en kapsalons openen maandag weer hun deuren. Ook bij bedrijven mogen mensen weer geleidelijk aan het werk, zolang personeelsleden zich aan de hygiënische protocollen en afstandsmaatregelen blijven houden.

Daarnaast wil de Italiaanse regering het reizen binnen en over de grenzen van het land weer toestaan per 3 juni.

109 1,5 meter afstand, of toch 2? Waarom dit per land verschilt

Ook VK laat piek coronavirus steeds verder achter zich

In het VK zijn zondag 170 nieuw sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Behalve dat het om de kleinste stijging gaat in bijna acht weken tijd, is dat aantal ook een stuk kleiner dan zaterdag, toen de Britten 468 nieuwe coronadoden meldden.

Net als in Nederland ligt het aantal gemelde coronadoden in het VK in het weekend altijd een stuk lager dan doordeweeks. Ook viel het aantal dagelijkse doden gisteren hoger uit, doordat het patiëntenmeldingsysteem een tijdje niet had gewerkt. "De gevolgen van die situatie kunnen ook hun weerslag hebben op het aantal doden dat vandaag is gemeld", aldus NHS England, het Britse equivalent van het RIVM in Nederland.

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus bereikte op 21 april (1.172) een piek in het VK. Sindsdien zijn de dagelijkse sterfteaantallen gestaag aan het dalen.

Officieel zijn nu 34.636 Britten aan COVID-19 overleden, maar volgens andere Britse overheidsstatistieken, waarin ook vermoedelijke sterfgevallen door het coronavirus zijn meegenomen, kwamen meer dan 40.000 mensen om door het virus.

Dodental Spanje voor het eerst in maanden onder honderd

In Spanje kwam het dodental door het coronavirus zondag voor het eerst in maanden onder de honderd. Premier Pedro Sánchez meldde zondag 87 nieuwe sterfgevallen.

In totaal zijn nu 27.650 mensen in Spanje overleden aan COVID-19.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.