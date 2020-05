De exploitanten van strandtenten aan de Haagse kust openen woensdag weer hun deuren. Zij vinden het onterecht dat exploitanten in andere gemeenten wel alweer open mogen en stellen dat veel faillissementen dreigen als zij niets doen.

De Vereniging van Strandexploitanten heeft de gemeente Den Haag hier zondag een brief over gestuurd, meldt voorzitter André Triep aan Omroep West.

"We houden het gewoon niet meer", stelt hij. Het strandseizoen had al in volle gang moeten zijn. "Het is komende week Hemelvaart en het wordt prachtig weer. Wij gaan onze toiletten openstellen, een beperkt aantal bedden verhuren en ook take-away regelen."

Triep noemt Hoek van Holland als een gemeente waar de strandtenten wel al de deuren hebben mogen openen. Volgens het RIVM-plan mogen Nederlandse horeca vanaf 1 juni voorzichtig weer aan de slag.

'Boete maakt niet uit als we toch failliet gaan'

De exploitanten beloven zich overigens wel aan de coronaregels te gaan houden. Als de gemeente de openstelling verbiedt, "moeten ze zeventig strandexploitanten gaan bekeuren". "Als we toch failliet gaan, maakt zo’n bekeuring weinig meer uit."

De gemeente Den Haag heeft nog niet gereageerd op de brief.