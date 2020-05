Voor het eerst sinds 12 april is het aantal coronapatiënten op de intensive care gestegen. Het aantal patiënten nam zondag ten opzichte van zaterdag met drie patiënten licht toe van 346 naar 349, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De laatste toename van het aantal coronapatiënten op de ic werd gemeld op 11 april toen het aantal steeg van 1.384 naar 1.391. Sindsdien nam het aantal patiënten dagelijks af.

"Na de snelle afname de afgelopen week, trad de afgelopen 24 uur een stabilisatie op van het aantal ic-patiënten. De komende dagen moeten uitwijzen of de daling verder doorzet", zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zondag.

Van de 349 coronapatiënten op de ic liggen er 346 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Drie patiënten liggen op de ic in Duitsland, dat is evenveel als zaterdag.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis, op 7 april, lagen 1.424 Nederlandse coronapatiënten op de ic's, waarvan er 46 in Duitsland verzorgd werden.

