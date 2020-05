De Chinese stad Wuhan komt op stoom wat betreft het voornemen om alle elf miljoen inwoners van de stad te testen op het coronavirus. Zaterdag zijn 222.675 mensen getest. Donderdag en vrijdag werd in totaal al bij 186.400 mensen wat keel- of neusslijm afgenomen, aldus de lokale gezondheidsautoriteiten.

Door inwoners massaal te testen wil Wuhan voorkomen dat het virus zich opnieuw verspreidt via mensen die geen symptomen hebben en zich dus minder bewust zijn van de verspreidingsrisico's. Sinds Wuhan op 21 februari begon met de testaantallen per dag, is er nog niet op zo'n grote schaal getest.

Wuhan begon het project afgelopen donderdag en sindsdien kwamen er 28 mensen (zonder symptomen) positief uit de test. Hoewel de stad ernaar streeft om iedereen te testen, gebeurt dat officieel vrijwillig. Wie al eens getest is, hoeft dat niet opnieuw te doen.

Kritiek op massatesten

De lockdown van Wuhan, waar de corona-uitbraak in december begon, werd 8 april opgeheven. Vorig weekend werd voor het eerst weer een cluster besmette patiënten ontdekt, vandaar dat nu de grootschalige testcampagne wordt gehouden. Dat stuit echter ook op kritiek; sommige inwoners vrezen dat het virus zich juist weer zal verspreiden omdat mensen samenkomen op de testlocaties.

De Chinese provincie Hubei, waar Wuhan onder valt, telt (voor zover bekendgemaakt) tot nu toe 68.134 besmettingen en 4.512 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus.

