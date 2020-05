In Nederland hebben enkele katten en een hond het coronavirus opgelopen, plus een aantal nertsen op een nertsenfokkerij. Is het virus net zo'n gevaar voor je huisdier als voor jou? En waar moet je dan op letten? Dit zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zoals bij elk vraagstuk rondom het coronavirus is er ook op dit vlak nog weinig bekend en wordt er nog onderzoek gedaan. Maar voor zover we nu weten, is het aantal dieren dat (bewezen) besmet is geraakt met het coronavirus erg klein, ook wereldwijd. Naast honden, katten en nertsen gaat het om fretten en hamsters.

"Meestal waren de eigenaren van het dier ook ziek en positief getest op het nieuwe coronavirus. Waarschijnlijk hebben zij hun huisdier besmet", meldt het RIVM op zijn website.

Hier moet je op letten als je gewoon gezond bent

Als niemand in jouw huishouden klachten heeft die doen denken aan het coronavirus, dan zijn er geen specifieke maatregelen nodig, aldus het RIVM. Je kunt gewoon de hond uitlaten zoals je gewend bent (wel op 1,5 meter afstand van andere mensen, voor je eigen gezondheid), naar de trimsalon, knuffelen met je kat of de kooi van je cavia's schoonmaken.

"Het dier mag gewoon naar buiten. Goede hygiëne is en blijft belangrijk", aldus het RIVM.

Als je huisdier ziek is, maar jij en je huisgenoten geen klachten hebben

Het RIVM gaat er vooralsnog van uit dat een dier geen COVID-19 (de ziekte veroorzaakt door het coronavirus) kan hebben als jij en je huisgenoten zelf geen klachten hebben. Wel blijft goede hygiëne belangrijk, zoals regelmatig je handen wassen. Overleg eventueel met je dierenarts over de klachten van je huisdier, zoals je ook in niet-coronatijd zou doen.

Overigens is bij katten in een wetenschappelijke setting aangetoond dat zij het virus kunnen overdragen aan andere katten, via de keel/bek en ontlasting. "Maar het is onbekend in hoeverre dit onder natuurlijke omstandigheden kan plaatsvinden. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Het risico van kat-op-katbesmetting wordt op dit moment als klein ingeschat."

Jij hebt corona-achtige klachten, maar je huisdier is (voor zover je weet) niet ziek

Hoewel de kans heel klein is dat je je huisdier aansteekt, heeft het RIVM toch een paar adviezen:

Als je klachten hebt die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts), vermijd dan intensief knuffelen en contact met het dier.

Laat indien mogelijk is een niet-zieke huisgenoot voor het huisdier zorgen.

Het huisdier mag gewoon naar buiten.

Goeie hygiëne is zoals altijd belangrijk.

Jij hebt corona-achtige klachten, en je huisdier oogt ook ziek

"Als er mensen in het huishouden zijn met klachten passend bij COVID-19, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts, en het dier wordt ziek, dan bestaat er een kleine kans dat het om het coronavirus gaat bij het dier", aldus het RIVM. Wel benadrukt het rijksinstituut dat (voor zover nu bekend) de kans dat mensen ziek worden van het dier veel kleiner is dan dat ze ziek worden van hun huisgenoten.

Ook in dit geval gelden er een paar adviezen:

Jij en al je huisgenoten (ook als zij zich niet ziek voelen) moeten intensief contact met het dier mijden. Ga niet knuffelen of aaien en laat je bijvoorbeeld ook niet likken.

Laat indien mogelijk een niet-zieke huisgenoot voor het dier zorgen.

Laat het dier buiten niet rond loslopen. Houd je kat dus binnen, en laat je hond alleen aangelijnd uit. Let op: als je zelf corona-achtige klachten hebt moet je sowieso al binnenblijven om te voorkomen dat je andere mensen aansteekt, dus zorg dat iemand anders de hond uitlaat.

Goede hygiëne is nu extra belangrijk.

Heeft je huisdier ernstige benauwdheidsklachten en/of diarree, neem dan telefonisch contact op met de dierenarts. "Die beoordeelt of de klachten van het dier passen bij COVID-19", aldus het RIVM.

Zorg dat je huisdier niet naar een plek gaat waar veel dieren bij elkaar zijn, zoals een pension of hondenuitlaatservice.

Kunnen minder voor de hand liggende (huis)dieren het virus ook krijgen?

"Uit onderzoek blijkt dat varkens, kippen en eenden niet vatbaar zijn voor het nieuwe coronavirus", meldt het RIVM. "Andere dieren zoals koeien, schapen, geiten en paarden zijn dat, voor zover nu bekend, waarschijnlijk ook niet."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.