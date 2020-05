Ruim vijf miljoen door de overheid aangekochte medische mondmaskers zijn afgekeurd, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten aan NU.nl na berichtgeving van AD. In totaal haalde de overheid tot nu toe 47,2 miljoen mondkapjes naar Nederland.

Uit de cijfers volgt dat tot nu toe 11 procent van de naar Nederland gehaalde mondkapjes is afgekeurd. De maskers worden aangekocht door het speciaal opgerichte Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) in samenwerking met het ministerie.

Naast deze volledig afgekeurde maskers worden ook nog 3,9 miljoen andere maskers in opslag bewaard. Deze voldeden niet aan de geclaimde prestatie-eisen.

"Er wordt op dit moment onderzocht of en hoe die maskers in opslag alsnog kunnen worden gebruikt, ook al voldoen ze niet aan de kwaliteitseisen", aldus het ministerie van VWS in een reactie.

Kosten zijn waar mogelijk voor leverancier

Mocht dit uiteindelijk niet mogelijk zijn, dan volgt dat bijna 20 procent van de tot nu toe aangekochte maskers niet bruikbaar zijn.

De kosten die door het LCH gemaakt zijn voor de afgekeurde maskers, zijn voor de leveranciers. Als de kosten niet te verhalen zijn, is het risico voor het ministerie van Volksgezondheid. Het is onduidelijk welk deel van de kosten is teruggehaald bij leveranciers.

Maskers uitvoerig getest

De 47,2 miljoen aangekochte mondkapjes betreffen medische mondmaskers van het type FFP-2 (met een filter) en IIR-mondneusmaskers en komen voornamelijk uit Azië.

Voordat de maskers verdeeld worden onder ziekenhuizen en andere zorginstellingen, worden ze aan een rigoreuze kwaliteitstest onderworpen.

Eerst worden de certificaten van de maskers gecontroleerd voorafgaand aan de aankoop. Daarna wordt de kwaliteit in Azië via een "visuele inspectie" beoordeeld.

In Nederland gaan maskers door 'teststraat'

Bij binnenkomst in het opslagcentrum van het LCH beoordeelt een team van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) de kapjes in een zogeheten teststraat. Daar wordt onder meer de effectiviteit en veiligheid van de maskers in vijf stappen getest.

Bij stap één worden de papieren en certificaten nagegaan. Daarna controleert een arbeidshygiënist de papieren en certificaten. De filters van adembeschermingsmaskers (FFP) worden getest door gekwalificeerde medewerkers. Daarna wordt met gespecialiseerde apparatuur getest of de maskers goed aansluiten op het gelaat. Als laatste worden chirurgische mondmaskers getest op spatbestendigheid.