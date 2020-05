Het aantal coronapatiënten op de intensive care is zaterdag gedaald naar 346, dat zijn er 32 minder dan de dag ervoor, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De afgelopen week nam het het aantal coronapatiënten op de ic sneller af dan de weken daarvoor.

"De afgelopen week is het aantal COVID ic-patienten met 36 procent afgenomen, naar verhouding beduidend sneller dan in de drie weken daarvoor, "aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "Die snellere afname is gunstig voor het hervatten van andere zorg."

Er liggen nog 522 non-coronapatiënten op de intensive care, 5 minder dan vrijdag. In totaal liggen er dus 868 patiënten op de ic. Dat is ruim binnen de normale capaciteit van 1.150 bedden.

Er liggen nog drie Nederlanders op de intensive care in Duitsland, dat zijn er evenveel als vrijdag.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis, op 7 april, lagen 1.424 Nederlandse coronapatiënten op de ic's, waarvan er 46 in Duitsland verzorgd werden.

