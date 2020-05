Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zaterdag in de dagelijkse update dat sinds vrijdag 27 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus zijn doorgegeven. Dat zijn er minder dan vorige week, toen op zaterdag 63 overledenen werden gerapporteerd.

Er zijn 45 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Ook dat aantal ligt lager dan een week eerder, toen het om 58 nieuwe patiënten ging.

Het totale aantal bevestigde besmettingen is met 189 opgelopen tot 43.870.

Het RIVM stelt al langer dat de recente cijfers aantonen dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus het gewenste effect hebben. Zo wordt al twee weken lang geen dodental van meer dan honderd op een dag gemeld.

Sinds maandag zijn de scholen weer open en konden mensen met contactberoepen hun werk weer oppakken, zoals kappers. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden en versoepelingen kunnen teruggedraaid worden als weer meer mensen besmet raken.

Het door het RIVM gemelde totale aantal doden ligt nu op 5.670, maar in werkelijkheid zijn het er meer. Het CBS zei vrijdag dat sinds de uitbraak van het virus in Nederland bijna negenduizend meer mensen zijn overleden dan normaal zou zijn voor deze periode. "In totaal overleden bijna 36.000 mensen, terwijl naar schatting 27.000 mensen zouden zijn overleden als er geen epidemie was geweest."

Daarbij is er sprake van een vertraging bij de cijfers die in de dagelijkse update gemeld worden. Dat komt doordat niet alle sterfgevallen en opnames op de dag zelf worden doorgegeven.

