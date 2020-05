Bestuurders op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten moeten salaris inleveren en aan andere strenge voorwaarden voldoen om hun landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden in aanmerking te laten komen voor een tweede coronasteunpakket, concludeert de NOS zaterdag op basis van een uitgelekte brief van staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties).

Een woordvoerder van Knops kan bevestigen dat de Caribische bewindslieden momenteel overleggen over de voorwaarden voor een tweede coronasteunpakket, maar wil niet zeggen welke eisen dit precies zijn. De staatssecretaris liet eerder wel al weten dat de eilanden hun begrotingen niet op orde hebben en dat het tijd is voor hervormingen, bijvoorbeeld in de vorm van aangepaste salarissen.

Het zou volgens de NOS gaan om een coronasteunpakket van in totaal 370 miljoen euro. In ruil daarvoor moeten de ministers en Statenleden een kwart van hun salaris inleveren, en ambtenaren 12,5 procent.

Ook zou er vanaf nu een 'Caribische balkenendenorm' gaan gelden: de hoogste bestuurders en hun consultants mogen dan maximaal 1,3 keer het salaris van de minister-president verdienen. Verder zou Knops eisen dat Curaçao transparanter wordt over zijn financiële sector en de staat van overheidsbedrijven, en moet Sint-Maarten de pensioenhervormingen doorvoeren zoals al eerder was afgesproken.

Uiterlijk woensdag laten Curaçao, Aruba en Sint-Maarten weten of ze zich aan alle voorwaarden voor het tweede coronasteunpakket kunnen houden, aldus de woordvoerder van Knops. Minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao liet al weten dat Nederland voorwaarden stelt waar het land "ondanks alle moeite" niet aan kan voldoen.

Eerder al 'zachte lening', ook medische en humanitaire hulp

Een eerder steunpakket voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten betrof een zogeheten "zachte lening" waarbij in de eerste twee jaar niet afgelost hoeft te worden en er sprake is van een rente van 0 procent. Na die twee jaar kijkt de overheid of de lening nog terugbetaald moet worden, aldus de woordvoerder van Knops.

Naast met financiële hulp draagt de Nederlandse overheid ook bij met medische hulp in de vorm van bijvoorbeeld ic-bedden en humanitaire hulp in de vorm van 16,5 miljoen euro voor het Rode Kruis, voor het uitdelen van voedselpakketten en hygiënische maatregelen. Deze giften hoeven niet terugbetaald te worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.