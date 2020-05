Italië wil het reizen binnen en over de grens van het land weer toestaan per 3 juni. Vanaf die dag mogen Italianen weer tussen de verschillende regio's in het land reizen. Ook reizigers uit andere landen binnen het Schengengebied zijn weer welkom. De Italiaanse regering heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag ingestemd met het decreet dat de heropening van de grenzen mogelijk moet maken.

De overheid heeft er bewust voor gekozen om het reizen tussen de regio's in het land pas vanaf 3 juni weer toe te staan. Op 2 juni wordt een nationale feestdag gevierd en de overheid wil voorkomen dat Italianen massaal gaan reizen.

De regering bracht met het decreet ook nieuwe richtlijnen naar buiten, waarmee het toerisme op een veilige manier plaats kan vinden. Zo moeten tafels in restaurants zo worden gerangschikt dat restaurantbezoekers 1 meter afstand van elkaar houden en moeten ligbedden op het strand minimaal 1,5 meter uit elkaar staan.

Het heropenen van de grenzen is een grote stap in de versoepeling van de strenge lockdownmaatregelen in het zwaar getroffen land. Premier Giuseppe Conte kondigde de eerste versoepelingen aan op 26 april: Italianen mochten vanaf 4 mei familieleden bezoeken en in hun eentje buiten sporten. Winkels kunnen met inachtneming van de strenge veiligheidsmaatregelen hun deuren vanaf maandag 18 mei weer openen.

Terwijl de maatregelen gefaseerd worden versoepeld, gaan de Italiaanse gezondheidsdiensten de verspreiding van het virus nauwlettend monitoren. Mochten de cijfers daartoe aanleiding geven, dan kan worden overgegaan tot het terugdraaien van de versoepeling.

Toerisme ook afhankelijk van beleid andere landen

Met de maatregel wil de Italiaanse overheid het toeristenseizoen in het land redden. Maar het betekent niet automatisch dat Europeanen deze zomer weer massaal op vakantie kunnen naar Italië. Of reisbewegingen van en naar het land mogelijk zijn, is namelijk nog altijd afhankelijk van het beleid van andere landen.

Zo is het niet waarschijnlijk dat Italianen op vakantie kunnen naar Frankrijk: Jean-Baptiste Lemoyne, de Franse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, zei vrijdag dat Frankrijk komende zomer "geen toeristen uit het buitenland" verwacht.

Of de maatregel van Italië betekent dat Nederlanders het land weer kunnen bezoeken, is ook niet bekend. Vanuit Nederland blijft het vooralsnog onduidelijk of buitenlands toerisme mogelijk zal zijn. Op dit moment staan alle reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken nog op oranje, wat betekent dat wordt geadviseerd om uitsluitend te reizen indien dit noodzakelijk is.

