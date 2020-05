Eind deze week was er in de media en op sociale media plotseling veel te doen om de aangepaste richtlijnen voor seksueel contact van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Mensen mochten weer een seksbuddy of "knuffelmaatje" hebben. Later werden deze termen van de RIVM-website Loketgezondleven.nl verwijderd. Hoe zit het nou precies?

Een RIVM-woordvoerder bevestigt tegenover NU.nl dat de richtlijnen op de pagina 'coronavirus en seksualiteit' inderdaad zijn aangepast. Waar het advies eerst was dat seks vanwege het virus alleen mogelijk was tussen vaste partners, kon dat nu ook met een seksbuddy.

Parool-columniste Linda Duits was donderdagavond een van de eersten, die de verandering op de RIVM-website opmerkte. "Asjemenou! Het RIVM heeft het advies aangepast, want "het is logisch dat u als single ook lichamelijk contact wilt hebben". Seksbuddy's mogen, zolang je klachten vrij bent en goede afspraken maakt, twitterde ze blij. Ook diverse media namen het nieuws over en pakten breed uit over de seksbuddy.

De reacties die de seksbuddy in de media en op sociale media teweegbracht, had het RIVM echter niet zien aankomen. "Daarom hebben we hier vrijdagmorgen op de website enige nuance in aangebracht", vertelt de woordvoerder.

Het is namelijk niet de bedoeling om "random sekscontacten te hebben", legt zij uit. "Het advies is meer bedoeld voor mensen die in een LAT-relatie zitten of seks willen hebben met iemand, die ze al langer kennen. Mits je allebei klachtenvrij bent."

Woorden inmiddels van de website verwijderd

Inmiddels zijn de woorden seksbuddy en knuffelmaatje van de website verwijderd, omdat dit misschien een tikje te "ongenuanceerd" was. Ook de zin: "Spreek bijvoorbeeld met eenzelfde persoon af om lichamelijk of seksueel contact te hebben", is weggehaald.

Wie als single toch intimiteit of seks met een ander wilt hebben, maar geen vaste partner heeft, kan wel seks hebben volgens de richtlijnen van het RIVM, maar moet erop letten dat hij of zij het risico op het coronavirus "zo klein mogelijk houdt". "Bespreek samen hoe u dat het beste doet." Hoe? Daar doet het RIVM geen uitspraken over.

