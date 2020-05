De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakte vrijdag bekend dat het zich gaat buigen over een mogelijk verband tussen COVID-19 en een zeldzame kinderziekte, die is opgedoken in Europa en de Verenigde Staten en waar al meerdere kinderen aan zijn overleden, meldt AFP.

In de afgelopen weken hebben verschillende landen gevallen gemeld van kinderen, die waren getroffen door de ontstekingsziekte, waarvan de symptomen vergelijkbaar zijn met de zeldzame ziekte van Kawasaki.

"De eerste berichten veronderstellen dat dit syndroom mogelijk verband houdt met COVID-19", zei WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus in een briefing. Volgens hem is het van cruciaal belang om meer over dit syndroom te weten te komen en dat artsen wereldwijd alert moeten zijn op dit syndroom en te leren begrijpen wat het precies is.

Vrijdag maakte een Franse arts bekend dat een negenjarige jongen, die besmet was met het coronavirus, was overleden aan de kinderziekte. Het was de eerste keer in Frankrijk dat iemand hieraan overleed. Soortgelijke sterfgevallen kwamen eerder voor in New York en Londen.

Ook Nederlandse kinderen met kawasaki-verschijnselen

Ook in Nederland zijn enkele kinderen op de intensive care komen te liggen met de ziekte, zei kinderimmunoloog Taco Kuijpers van het Amsterdam UMC begin deze maand in gesprek met NU.nl.

Voorzitter Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zei donderdag tegen RTL Nieuws dat zeker vier kinderen in Nederland met kawasaki-verschijnselen, antistoffen in het bloed hadden tegen het coronavirus. Dit wijst mogelijk naar een verband tussen kawasaki en COVID-19.

De ziekte kwam in beeld doordat artsen in de getroffen landen het aantal kinderen in ziekenhuizen en op intensivecareafdelingen zagen toenemen. De jonge patiënten hadden veelal last van hevige buik-, maag- en darmklachten, die gepaard gingen met hevige koorts. Enkelen hadden long- en hartproblemen.

Dat het coronavirus verantwoordelijk is voor de kinderziekte is nog niet bewezen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.