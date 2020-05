De GGD's verwachten vanaf juni 600 tot 2.400 coronabesmettingen per dag vast te stellen. Dat blijkt uit berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die koepelorganisatie GGD GHOR vrijdag heeft gepresenteerd.

Volgens schattingen kunnen vanaf juni, als meer maatregelen rond de gedeeltelijke lockdown versoepeld worden, ongeveer 30.000 mensen per dag getest worden. Het RIVM verwacht dat tussen de 2 en 8 procent besmet zal blijken met het COVID-19-virus.

Mensen die positief testen, worden in isolatie geplaatst. Ook gaat de GGD onderzoeken door wie de persoon besmet is geraakt en met wie hij of zij verder in contact is geweest. Deze mensen moeten opgespoord en gewaarschuwd worden.

De 25 GGD's moeten vanaf juni, als alle Nederlanders met klachten zich mogen laten testen, genoeg personeel klaar hebben staan om het bron- en contactonderzoek uit te voeren bij de ondergrens van zeshonderd bevestigde besmettingen per dag.

Omdat een onderzoek gemiddeld vijf uur duurt, zijn landelijk minimaal achthonderd medewerkers nodig die fulltime werken. Dit kan in het ergste scenario oplopen tot 3.200 voltijdsbanen. Callcenters van "prominente partners" leveren indien nodig 2.400 medewerkers. Wie deze partners zijn, wordt binnenkort bekendgemaakt.

In juni worden meerdere maatregelen tegen het coronavirus versoepeld, mits het virus onder controle blijft. Zo gaan de middelbare scholen weer open en gaat het openbaar vervoer volgens de normale dienstregeling rijden. Ook kunnen terrassen, bioscopen, restaurants, concertzalen en theaters onder voorwaarden weer open.

