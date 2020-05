Drie katten en een hond zijn in Nederland besmet (geweest) met het coronavirus, zo is vrijdag gemeld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De hond, die mogelijk via zijn baasje ziek is geworden, is ingeslapen.

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van besmettingen met het coronavirus binnen nertsenbedrijven. Het moest voor meer inzicht zorgen in de verspreiding van het virus in het milieu.

"In het onderzoek zijn ook elf katten op een van de besmette bedrijfslocaties getest. Bij drie van deze katten zijn antistoffen aangetoond tegen COVID-19. Dat betekent dat de katten besmet zijn geweest. Daarnaast is er in Nederland ook voor het eerst een hond met antistoffen tegen het virus aangetroffen."

De eigenaar van de hond was zelf besmet met het coronavirus. "De hond had ademhalingsproblemen en is op 30 april geëuthanaseerd vanwege verergering van de klachten." Het is niet bekend of het dier mogelijk ander lijden had wat zorgde voor het moeten laten inslapen.

Er is wereldwijd een aantal gevallen bekend waarbij eigenaren die zelf besmet waren het virus overdroegen op hun huisdieren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt mensen met klachten die passen bij het coronavirus aan om intensief knuffelen met hun huisdieren te vermijden.

Mensen die ziek zijn en ook een ziek huisdier hebben, wordt aangeraden samen met hun huisdier binnen te blijven. "Honden kunnen dan kort uitgelaten worden door een ander persoon dan de patiënt."

Na het aantreffen van het coronavirus bij de nertsenbedrijven was aangeraden om niet te wandelen of te fietsen in een zone van 400 meter rondom zo'n bedrijf. Dat advies komt nu te vervallen, is vrijdag gemeld.

