De eerste lesweek sinds de uitbraak van het coronavirus zit erop. De basisscholen beten het spits af met succes. Volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) waren vrijwel alle scholen tevreden over het verloop van de eerste dagen. "De halve bezetting biedt mogelijkheden en voordelen", lichten leerkrachten toe.

Structuur en plezier voor kinderen

Uit een peiling onder meer dan elfhonderd basisschooldirecteuren en directeuren in het speciaal onderwijs bleek dat 97 procent met een positief gevoel terugkeek op de eerste schooldagen.

Ellen Lusseveld, leerkracht op basisschool De Regenboog in Dedemsvaart, houdt er ook een goed gevoel aan over. "Het is ontzettend fijn om de kinderen weer te zien. De kids hadden ook erg veel zin om weer naar school te gaan en ze gedragen zich prima in deze situatie."

"Ze nemen het zoals het is", vult kleuterjuf Shailaja Brakert aan. "Ze vinden het fijn om weer sociaal contact te kunnen leggen met hun klasgenoten en de leerkracht. Ze genieten van een dagvullend programma waarin weer rust, regelmaat en structuur wordt aangeboden."

Meer persoonlijke aandacht voor leerlingen

De afgelopen weken moest het een en ander voorbereid worden om de scholen te kunnen openen en goed onderwijs te kunnen bieden. Eerder uitte het lerarenpanel van NU.nl nog haar zorgen over deze nieuwe veranderingen, omdat ze net het thuiswerken en online lesgeven in de vingers kreeg.

Maar die zorgen zijn inmiddels weg, want werken met een halve bezetting blijkt een goede oplossing. Veel docenten werken nu met halve klassen. Een andere mogelijkheid is dat bijvoorbeeld groep één tot en met vier de ene dag naar school komt, groep vijf tot en met acht de andere dag.

Brakert: "De halve bezetting biedt mogelijkheden en voordelen die er voor die tijd niet waren. Door een kleinere groep heb je veel meer tijd voor het individu. Je ziet sommige kinderen gewoon opbloeien in deze periode van extra aandacht en zorg die ze nu wel krijgen. Het verkleinen van de groepen zou ik altijd wel willen houden."

Lusseveld sluit zich bij haar collega aan. "Met een halve klas zit je erbovenop." Maar ze ziet ook een klein nadeel. "Bij ons krijgen de kinderen huiswerk op de dagen dat ze niet op school zijn. Wij moeten dan in de ochtend de basisvakken met ze doen en in de middag instructies geven over datgene wat ze thuis moeten maken. Bij kinderen in groep 4 of 5 is de concentratie 's middags alleen gauw weg."

203 Scholen vinden 1,5 meter onrealistisch: 'Kinderen moet je troosten'

1,5 meter afstand is lastig

Voldoende afstand houden lijkt niet te lukken, bleek ook uit het onderzoek van AVS deze week.

"Jonge kinderen zoeken fysiek contact en veiligheid na acht weken thuis te zijn geweest. Het afscheid nemen is voor sommige kinderen ook best moeilijk. Dat was het al voor de crisis, maar toen kon je een kind makkelijker fysiek overnemen van de ouder. Toen was er ook iets meer tijd voor een ouder en kind om afscheid te nemen. Nu mogen ouders het plein niet op komen. Dat maakt het wel lastiger", vertelt Brakert.

Ook tijdens de les ervaart Lusseveld problemen. "Je let er af en toe op, maar het schiet er gewoon zo vaak bij in. Veters strikken, een broodtrommel openmaken, kinderen die iets vragen, een kind met pijn, iets uitdelen, een schouderklopje, enzovoorts."

Het lijkt een klein smetje op een verder positieve eerste week voor de basisscholen. Brakert hoopt van deze periode te leren. "Voor nu zet het ons zeker aan het denken over hoe het onderwijs kan worden ingericht en wat wenselijk is."