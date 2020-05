In China is al meer dan een maand niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus, schrijft persbureau AP vrijdag. Het dodental staat al geruime tijd op 4.633, terwijl het aantal besmettingen elke dag met slechts enkele personen oploopt en nu op 82.933 staat. In heel het land zouden nog minder dan honderd personen behandeld worden aan COVID-19.

Die aantallen mogen opmerkelijk genoemd worden. Het aantal ziekte- en sterfgevallen in China was al klein in vergelijking met andere wereldmachten, maar het Aziatische land startte woensdag ook een enorme testoperatie in de zwaar getroffen stad Wuhan, waar het virus vermoedelijk ontstaan is.

Alle elf miljoen inwoners moeten binnen een week getest worden op het virus. Binnen twee dagen zou dat al bij een derde van hen gelukt zijn. Volgens Chinese gezondheidsautoriteiten komen vrijwel alle testen negatief terug. In de laatste twee dagen werden in heel het land zeven nieuwe coronapatiënten gemeld, terwijl twintig anderen wel het virus droegen maar geen symptomen vertoonden.

China startte de grote testoperatie in Wuhan, nadat afgelopen weekend acht nieuwe besmettingen aan het licht kwamen - de eerste ziektegevallen sinds de lockdown op 8 april na twee maanden werd opgeheven.

In het land moeten inwoners afstand tot elkaar houden en de grenzen blijven voorlopig nog dicht voor toeristen. De economie komt langzaamaan wel weer op gang, doordat kleine én grote bedrijven weer mogen opstarten.

113 Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan

Chinese cijfers betwist, Australië wil onderzoek

Meerdere deskundigen betwisten de door China gemelde cijfers. Hongkongse onderzoekers publiceerden eind april een studie in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet waarin werd gemeld dat het aantal besmettingen in het land vermoedelijk meer dan vier keer zo hoog ligt.

Het huidige aantal besmettingen zou zo 'klein' zijn doordat China de definitie van COVID-19 zeven keer aanpaste en eerdere omschrijvingen van de ziekte veel te streng waren. Daardoor zouden veel patiënten niet zijn opgenomen in de officiële cijfers.

Recentelijk liepen de spanningen tussen Australië en China nog hoog op, toen Australië bekendmaakte dat het land een onafhankelijk onderzoek wil naar de oorsprong van het coronavirus en het handelen van China en de WHO. China zegt echter altijd transparant te hebben gehandeld en noemt het onderzoek een belediging.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.