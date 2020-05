De Republikeinse senator Richard Burr is opgestapt als hoofd van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat. Burr kwam in opspraak nadat hij voor miljoenen dollars aan aandelen verkocht, terwijl hij wist dat de Verenigde Staten zwaar getroffen zouden worden door het coronavirus.

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, heeft het nieuws bevestigd. "We waren het erover eens dat dit in het belang van de commissie de juiste beslissing beslissing is", aldus McConnell.

In het onderzoek naar het aandelenschandaal heeft de FBI tijdens een huiszoeking de telefoon van de senator in beslag genomen.

Als voorzitter van de inlichtingencommissie werd Burr vanaf het begin van de coronacrisis dagelijks op de hoogte gehouden van de verspreiding van het virus. Met voorkennis over de ernst van het virus, verkocht hij in één dag tijd voor zo'n 1,7 miljoen dollar (omgerekend een kleine 1,6 miljoen euro) aan aandelen. Nog geen week later begonnen de aandelen sterk in waarde te dalen.

