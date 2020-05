Estland, Letland en Litouwen hebben vrijdag hun grenzen geopend voor reisverkeer binnen de regio. De Baltische staten zijn daarmee de eerste landen binnen de Europese Unie die een zogeheten 'reisbubbel' hebben gecreëerd.

Door de opening van de grenzen is reizen binnen de Baltische staten weer mogelijk. Reizigers die van buiten het gebied komen, moeten nog wel veertien dagen in isolatie verblijven.

De "Baltische reisbubbel", zoals de Litouwse premier Saulius Skvernelis de heropening noemt, is "voor bedrijven een kans om weer te openen en voor de inwoners een teken van hoop op een terugkeer naar het normale leven".

De opening volgt op de set aanbevelingen voor het openen van grenzen en opstarten van toerisme die de Europese Commissie (EC) woensdag presenteerde. Daarin stond onder meer dat landen die in ongeveer dezelfde fase zitten en een vergelijkbaar risicoprofiel hebben, de grenzen voor elkaar kunnen openen.

De Baltische staten zeggen in eenzelfde fase te zitten. De lockdowns in de landen werden eind april al opgeheven en het aantal nieuwe besmettingen is er stabiel klein: zowel Estland, Letland als Litouwen meldde woensdag niet meer dan zeven nieuwe besmettingen.

In de gehele regio zijn in totaal minder dan 150 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

