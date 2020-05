Bijna 1.300 gestrande Nederlandse reizigers zijn de afgelopen weken via repatriëringsvluchten teruggekeerd uit Marokko. Ruim duizend Nederlanders wachten nog op een speciale terugvlucht, schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Inmiddels heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ervoor gezorgd dat vier repatriëringsvluchten konden terugkeren naar Nederland. Die vluchten vonden plaats op 26 april, 6 mei, 8 mei en 11 mei.

Blok schrijft dat de veilige terugkeer van de laatste duizend reizigers "de komende tijd de volle aandacht van het kabinet" houdt. "Hiertoe vindt veelvuldig en intensief contact plaats met de Marokkaanse autoriteiten, waaronder tussen beide ministers van Buitenlandse Zaken", aldus de bewindsman.

De reden dat zoveel Nederlanders vast kwamen te zitten in Marokko is dat het Noord-Afrikaanse land verregaande maatregelen nam om het coronavirus tegen te gaan.

Onduidelijk hoeveel Nederlanders wereldwijd gestrand zijn

Ook in andere landen kwamen duizenden Nederlanders vast te zitten door de coronacrisis. Om hoeveel personen het precies gaat, is niet duidelijk.

Dit komt mede doordat reizigers op verschillende manieren naar huis terug kunnen keren, bijvoorbeeld via repatriëringsvluchten en commerciële vluchten, en zich na thuiskomst niet hoeven af te melden bij Buitenlandse Zaken. Ook zijn er Nederlanders die besluiten tijdelijk in het buitenland te blijven.

