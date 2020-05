Scholieren en studenten mogen de komende periode zo min mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer en sowieso niet tijdens de spits reizen, dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat met hogescholen en universiteiten afgesproken, schrijft zij donderdag in een Kamerbrief.

Deze afspraak gaat deel uit maken van de nieuwe regels in het ov die vanaf 1 juni gaan gelden. Het is de bedoeling dat de dienstregeling dan zoveel mogelijk wordt gereden als vóór de coronacrisis.

De belangrijkste maatregel is dat ov-bedrijven slechts 40 procent van het aantal reizigers dat zij in een normale situatie vervoeren, mogen meenemen. Dat betekent dat niet iedereen straks met de trein, bus, tram of metro mee kan. Het kabinet heeft iedereen daarom opgeroepen om alleen met het ov te reizen indien dit noodzakelijk is.

Ook zijn mondkapjes in het ov verplicht gesteld, omdat 1,5 meter afstand houden in het ov niet altijd haalbaar is volgens het kabinet.

Onduidelijk wanneer hogescholen en universiteiten weer open mogen

Van Veldhoven schrijft dat ze ook in gesprek is met werkgevers over het reizen in het ov. Ook worden afspraken gemaakt met de sectoren over thuiswerken en openingstijden. Voor publieke werkgevers blijft thuiswerken de komende tijd het uitgangspunt, aldus de staatssecretaris.

Overigens is het nog onduidelijk wanneer hogescholen en universiteiten weer fysiek lessen gaan aanbieden. Hierover worden momenteel druk plannen ontwikkeld. Mbo's gaan vanaf 15 juni weer examens afnemen en praktijklessen geven.

