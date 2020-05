Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kan donderdag opnieuw een klein aantal nieuwe sterfgevallen (28) en een klein aantal nieuwe ziekenhuisopnames (27) melden in de dagelijkse update.

Het RIVM stelt al langer dat de recente cijfers aantonen dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus het gewenste effect hebben. Zo wordt al ruim twee weken lang geen dagelijks dodental van boven de honderd gemeld, met uitzondering van 29 april: toen werden er 145 doden gemeld.

Vorige week ging het om 84 nieuwe opnames en 39 nieuw gemelde sterfgevallen. Het totale aantal overleden coronapatiënten ligt nu op 5.590. In totaal zijn nu 11.457 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Sinds maandag zijn de scholen weer open en konden mensen met contactberoepen hun werk weer oppakken. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden en versoepelingen kunnen worden teruggedraaid als meer mensen besmet raken.

Vertraging in de cijfers

Sinds vorige week vrijdag registreert het RIVM in de update alleen de ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Patiënten die om een andere reden in het ziekenhuis belanden maar na een test COVID-19 blijken te hebben, worden alleen opgeteld bij het totale aantal ziekenhuisopnames. Anders zouden die cijfers een vertekend beeld geven.

Er zit een vertraging in de cijfers van de dagelijkse update. Dat komt doordat niet elke nieuwe opname of elk sterfgeval op de dag zelf wordt doorgegeven aan het RIVM. Daar kunnen soms dagen tussen zitten. Gerapporteerde cijfers worden later aangevuld.

