Middelbare scholen mogen over ruim twee weken de deuren weer openen, mits het coronavirus niet weer oplaait. Onderwijsstichtingen vertellen in gesprek met NU.nl er geen enkel bezwaar tegen te hebben om leerlingen weer fysiek les te geven, hoewel de VO-raad (de koepel van middelbare scholen) erkent te hebben gehoord dat niet alle scholen willen opengaan.

Leraren zouden zich zorgen maken om hun gezondheid en er zouden diverse logistieke hobbels genomen moeten worden. "Uiteindelijk maken die meningen toch niet uit, want het kabinet beslist", aldus een woordvoerder.

Zorgen over het waarborgen van de 1,5 meter afstand, lijken te zijn opgelost door de komst van een protocol. Daarin wordt geadviseerd de grootte van een klas af te stemmen op de ruimte in een lokaal, zodat tussen iedere werkplek 1,5 meter afstand zit. Daarnaast moeten buiten en binnen scholen looproutes aangelegd worden.

De VO-raad stelt dat de opening van middelbare scholen vooral positieve effecten zal hebben. "Scholen vervullen ook een sociale functie: leerlingen kunnen straks eindelijk weer in gesprek met elkaar en de leraar."

Stichting Carmelcollege, met in totaal 52 locaties verspreid door heel Nederland, sluit zich daarbij aan. Het bestuur heeft dan ook geen signalen dat locaties liever de deuren nog een maand langer dichthouden aangezien dan de zomervakantie voor de deur staat.

Wanneer start de zomervakantie? Regio Noord: van 4 juli tot en met 16 augustus

Regio Zuid: van 11 juli tot en met 23 augustus

Regio Midden: van 18 juli tot en met 30 augustus

'Maand tot zomervakantie als proefperiode gebruiken'

"De periode voor de vakantie begint kun je ook als proefperiode gebruiken om het systeem te testen voor het nieuwe schooljaar", aldus een woordvoerder van Stichting Carmelcollege. "Wij zijn erg blij om straks onze aanpassingen in werking te kunnen zien en het onderwijs op deze manier uit te proberen."

De aanpassingen die in het protocol van de VO-raad worden genoemd, zijn voor de ene locatie moeilijker te bewerkstelligen dan de andere, erkent de scholenkoepel. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), met 68 scholen en ruim 61.000 leerlingen actief in het zwaar getroffen Noord-Brabant, onderschrijft dat. "Er moeten roosters ontworpen worden die rekening houden met het pedagogische takenpakket."

OMO schat dat "per moment" een derde van alle leerlingen aanwezig kan zijn en sluit daarom niet uit dat afstandsonderwijs ook in de laatste maand voor de zomervakantie in het lespakket blijft.

'Om leerlingen uit ov te houden, moeten zij worden gebracht

Scholenkoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) laat in een korte reactie weten dat alle 23 scholen druk bezig zijn om te kunnen voldoen aan de geldende richtlijnen.

Behalve de aanpassing van klassen en het aanbrengen van looppaden betekent dat ook meedenken over het vervoer van leerlingen. In het protocol van de VO-raad worden leerlingen die binnen een straal van 8 kilometer van hun school wonen gevraagd om de fiets te pakken of met iemand mee te rijden.

Voor leerlingen die verder weg wonen, moet nog een oplossing bedacht worden. Zo moet worden voorkomen dat veel leerlingen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. 12 procent van de middelbare scholieren zou daar normaliter dagelijks van gebruikmaken.

