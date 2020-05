Dat de politie en boa's ruim tienduizend bekeuringen hebben uitgeschreven voor overtreding van de coronaregels leidt tot zorgen op discussieplatform NUjij. Krijgen al deze mensen een strafblad, met alle gevolgen van dien?

"Of er een aantekening wordt gemaakt op je strafblad, hangt af van je leeftijd", legt Jeroen Soeteman, advocaat en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), uit.

Het merendeel van de tienduizend uitgeschreven bekeuringen betreft overtredingen van het samenscholingsverbod of de anderhalvemeterregel, schreef de Volkskrant donderdag. Daarop staan hoge boetes: 95 euro voor jongeren van dertien tot en met zeventien jaar en 390 euro voor volwassenen.

Een coronaboete is een strafbeschikking. Dat is een straf die wordt opgelegd door het Openbaar Ministerie (OM), zonder tussenkomst van een rechter. Strafbeschikkingen van hoger dan 100 euro resulteren in een aantekening op iemands strafblad.

"Voor minderjarigen geldt de boete van 95 euro, dus dat levert geen verdere problemen op", aldus Soeteman. "Als je meerderjarig bent, wordt het wel genoteerd op je strafblad. Deze aantekening blijft vijf jaar staan."

'Gevolgen coronaboete buitenproportioneel'

Volgens Soeteman kan een strafblad grote gevolgen hebben. "Stel: iemand studeert hbo verpleegkunde en wil gaan werken in een verpleeghuis. Hiervoor moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden aangevraagd. Als diegene een coronaboete op zijn naam heeft staan, dan kan het zomaar zijn dat de ambtenaar zegt: 'Terwijl er strenge voorschriften waren, heb jij voor jezelf gekozen. Dan ben je dus niet geschikt.'"



Hetzelfde geldt volgens Soeteman voor andere beroepen, zoals opsporingsambtenaar. "Stel: je wilt bij de politie, maar je hebt je eerder zelf niet aan de regels gehouden, dan kan dat zomaar betekenen dat je die verklaring niet krijgt."



Volgens Soeteman zijn de gevolgen die een coronaboete kan hebben bij het aanvragen van een VOG buitenproportioneel. Daarom denkt hij dat het een verstandig is dat mensen bezwaar maken tegen de boete.

Een gedeelte van de mensen die een bekeuring hebben ontvangen, stapt volgens de Volkskrant al naar de rechter. Reden voor de bezwaarschriften is de onduidelijkheid over de noodverordeningen.

"De overheid moet burgers beter informeren, ook over de gevolgen die een coronaboete kan hebben", aldus Soeteman. "Gelukkig is hier sinds kort in de politiek ook aandacht voor."

