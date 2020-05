Ondanks de gedeeltelijke lockdown vanwege het coronavirus zijn er nauwelijks minder mensen omgekomen door een verkeersongeluk, bevestigt de politie donderdag na berichtgeving van het AD.

Tussen 16 maart en 26 april vielen er in Nederland 62 verkeersdoden, blijkt uit cijfers van de politie en verkeersbureau VIA. Dat zijn er iets minder dan in dezelfde periode in de laatste drie jaar. Toen kwamen gemiddeld 65 mensen om het leven door een verkeersongeluk.

De politie noemt de cijfers opvallend. "In deze coronatijd is er aanmerkelijk minder verkeer en zijn er minder ongevallen. Dat zien we ook terug in de cijfers, maar tot onze schrik zien we ook dat dit niet geldt aan de slachtofferkant", aldus de politie.

Het aantal gewonden en doden per ongeval is tijdens de coronacrisis gestegen. Er zijn 14 procent meer slachtoffers per ongeval dan in dezelfde periode in 2017, 2018 en 2019.

Meer ouderen verongelukt in verkeer

Vooral onder ouderen is een zorgwekkende ontwikkeling te zien. De kans dat ouderen omkomen bij een verkeersongeluk, is in de genoemde periode met 70 procent gegroeid. De meeste ouderen kwamen om door een ongeluk met een (elektrische) fiets.

Maar niet alleen meer ouderen verongelukten. Ook relatief meer veertigers en kinderen kwamen om door een verkeersongeluk. De laatste stijging is volgens de politie mogelijk te verklaren doordat kinderen tijdelijk niet meer naar school gingen en vaker buiten speelden.

Het aantal ongelukken waarbij automobilisten van achttien tot twintig jaar betrokken zijn, is gestegen. "In diezelfde leeftijdsgroep zagen we eerder een toename van het aantal invorderingen van rijbewijzen na extreme snelheidsovertredingen", aldus de politie. "Misschien grijpt een deel van die groep de rustige wegen aan om hard te gaan rijden."

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de toename van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers.